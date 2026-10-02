Στο πλευρό του Μητσοτάκη ο Κουλκουδίνας παρά την… κίτρινη κάρτα για την προκλητική δήλωση (Video)

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Τελικά… δεν άντεξε ο Σπύρος Κουλκουδίνας και ήταν «στην πρώτη γραμμή» των ανθρώπων που υποδέχτηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα το πρωί στην Πιερία.
Λογικό θα πει κανείς γιατί είναι στην περιφέρειά του και στον τόπο καταγωγής του. Ωστόσο, μετά τον σάλο που ξέσπασε με τη δήλωσή του, ότι «όσοι δεν έχουν 10 ευρώ για βενζίνη, να χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ» και τις αποκαλύψεις ότι ο ίδιος έχει θυρίδα σε τράπεζα, θα ήταν πιο… συγκρατημένος και πιο απόμακρος για να μην δώσει δικαιώματα.
Πόσω μάλλον όταν κορυφαίοι βουλευτές και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τρέχουν να τους μαζέψουν για να είναι πιο συγκρατημένοι και προσεκτικοί στο τι λένε δημόσια.
Αυτά δεν πτόησαν τον Κουλκουδίνα ο οποίος φρόντισε να ανεβάσει -και γρήγορα μάλιστα- φωτογραφίες με χειραψίες με τον πρωθυπουργό, στα σόσιαλ.
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