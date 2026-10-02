Γιάννης Σμαραγδής: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης έπρεπε να έχει επιστρέψει ήδη στην υποκριτική – Χάνει ο πολιτισμός» (Video)

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Στον Πέτρο Φιλιππίδη και την απουσία του από τα θεατρικά δρώμενα αναφέρθηκε ο Γιάννης Σμαραγδής, εκφράζοντας την άποψη ότι ο ηθοποιός θα έπρεπε να έχει, ήδη, επιστρέψει στον χώρο της υποκριτικής.

Όπως τόνισε, ο ηθοποιός που έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού, τιμωρήθηκε για τις πράξεις του, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι σωστό να αποκλειστεί από την κοινωνία.

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης έπρεπε να έχει επιστρέψει ήδη. Τιμωρήθηκε. Ό,τι έκανε, τιμωρήθηκε. Είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες ηθοποιούς. Είναι εξαιρετικός ηθοποιός ο Φιλιππίδης και χάνει ο πολιτισμός. Είναι κρίμα κατ’ αρχήν… Τιμωρήθηκε. Και ένας άνθρωπος που έχει κάνει κάτι και έχει πάει φυλακή και έχει μετανοήσει, ε, τι; Θα τον αποκλείσουμε να ξαναμπεί στην κοινωνία; Δεν είναι σωστό αυτό» είπε, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό».

Αναφερόμενος στη σάτιρα και τα όριά της, ο σκηνοθέτης υποστήριξε ότι από τη στιγμή που δεν είναι κακόβουλη, η σάτιρα δεν έχει όρια.

«Η σάτιρα δεν πρέπει να έχει όριο, αρκεί να μην είναι κακόβουλη. Σατιρίζεις κάποιον όχι για να πεθάνει, αλλά για να καλυτερεύσει. Αυτή είναι καλή σάτιρα. Υπάρχουν άνθρωποι που την υπηρετούν» είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στη νέα ταινία που ετοιμάζει για τον Κολοκοτρώνη, ο Γιάννης Σμαραγδής αποκάλυψε ότι έχει ετοιμάσει το σενάριο, ενώ έχει σκεφτεί και τον πρωταγωνιστή.

«Το σενάριο σχεδόν έχει τελειώσει. Περνάμε στο επόμενο στάδιο που είναι να βρούμε τα χρήματα. Ξεκινάς και γράφεις και σκέφτεσαι έναν ηθοποιό. Πρέπει πάντα να έχεις μία επόμενη λύση, μία εναλλακτική, αν δεν συμβεί αυτό. Έχω και την εναλλακτική. Στη γυναίκα μου και στον Ευάγγελο Στασινόπουλο, που χωρίς αυτόν η ταινία Καποδίστριας δεν θα είχε γίνει ποτέ» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Τέλος, ο Γιάννης Σμαραγδής αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει συναντήσει κατά την καλλιτεχνική του πορεία, επισημαίνοντας ότι έχει, πολλάκις, υποστεί τόσο την αμφισβήτηση όσο και «πισώπλατα μαχαιρώματα».

«Μόνο αμφισβήτηση και πισώπλατα μαχαιρώματα έχω δεχτεί. Δεν ακολουθώ τις μόδες. Υπηρετώ αυτό που κληρονόμησα εγώ, εμείς, όλοι οι Έλληνες. Δεν θα αλλάξει η στάση των ανθρώπων από τις ταινίες μου, αλλά εγώ ανάβω ένα κεράκι» τόνισε.

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