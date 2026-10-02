Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στη Μουμούρη – Ένα κάθε μέρα»

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Τον θαυμασμό της για την ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη στο «Ριφιφί» εξέφρασε η Κάκια Ιγερινού, με την ηθοποιό να αποθεώνει τη συνάδελφό της τόσο για τις ερμηνευτικές της ικανότητες στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια όσο και τη μακρά διαδρομή της στο θέατρο και την τηλεόραση.

Μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η Κάκια Ιγερινού έκανε λόγο για μια σπουδαία ηθοποιό με απίστευτη γκάμα, ενώ αναφέρθηκε και σε μια συνεργασία που είχαν οι δυο τους κατά το παρελθόν, εστιάζοντας στο «καταλυτικό χιούμορ» και τον «τεράστιο ατομικό πολιτισμό» που διέκρινε από τότε στην Ευαγγελία Μουμούρη.

Η ανάρτησή της

ΡΙΦΙΦΙ

And all Oscar’s go to Ευαγγελία Μουμούρη! Κάθε μέρα από ένα!

Τόσο σπουδαία!!!

Ηθοποιός με απίστευτη γκάμα.

Μαζί μας πρωτόπαιξε στον Αριστοτέλη τον Αριστο. Σουρεάλ κωμωδία το 99, περίπου όπως όλες οι κωμωδίες σήμερα. Κοριτσάκι ακόμη, πρωτόβγαλτη στη δουλειά, χόρευε, τραγουδούσε, έπαιζε κωμωδία, δράμα, φάρσα, ξιφομαχούσε σαν ακροβάτης, έκλαιγε αληθινά, γελούσε αληθινά, χωρίς δηθενιές έκανε τα πάντα! Με καταλυτικό χιούμορ. Με τεράστιο ατομικό πολιτισμό.

Την αγαπούσαμε πολύ. Την αγαπούμε πάντα.

Προχωρώντας το ταλέντο της την οδήγησε σταθερά σε υποκριτική ωριμότητα. Με σκηνοθέτη τον Σωτήρη Τσαφούλια έφτασε να μας καθηλώνει με βλέμμα, σιωπή και μια κουταλιά από μια πάστα. Με ειλικρίνεια. Κι εκείνη η ήρεμη σπαρακτική ατάκα της “έχω τελειώσει με την προσευχή”…

Μπράβο σε όλους.

Όσκαρ στην Μουμούρη. Ένα κάθε μέρα!

Η Ευαγγελία Μουμούρη υποδύεται την Όλγα, μία μάνα που έχασε το παιδί της και παραμένει «όρθια» μπροστά στην απώλεια. Παράλληλα, είναι ο εγκέφαλος της ληστείας του αιώνα, αλλά η συμμετοχή της δεν αφορά στα χρήματα, αλλά την εκδίκηση για την αδικία που υπέστη η οικογένειά της.

H ιστορία της Όλγας είναι εμπνευσμένη από την υπόθεση του παιδιού από τη Μυτιλήνη, που πέθανε περιμένοντας να ξεμπλοκάρει ο ερανικός λογιαριασμός στον οποίο είχαν συγκεντρωθεί τα χρήματα για τη σωτηρία του.

Το επεισόδιο κλείνει με το δράμα της μητέρας που νιώθει την τελευταία ανάσα του παιδιού της, ενώ το κρατά στην αγκαλιά της, στο κρεβάτι του νοσοκομείου και ενώ προσπαθεί να του δώσει μια δεύτερη κουταλιά από το «γλυκάκι» που της είχε ζητήσει και είχε αποδειχθεί η τελευταία του επιθυμία.

Η μάνα στα χρόνια που οργάνωνε την εκδίκησή της απέναντι στην τράπεζα πήγαινε στο ζαχαροπλαστείο και έτρωγε μόνο μία κουταλιά από την ίδια πάστα που είχε επιθυμήσει και το παιδί της. Όταν η εκδίκηση έγινε πράξη με το ριφιφί, μόνο τότε η μάνα άρχισε να τρώει ολόκληρο το γλυκό, δίνοντας σ’ αυτή την κίνηση τον απόλυτο συμβολισμό, της υπόσχεσης που πλέον εκπληρώθηκε.

#Rififi

Εξαιρετική η Μουμούρη από την αρχή μέχρι το τέλος! Η τελευταία σκηνή με την πάστα ηταν το highlight μια άριστης και άρτιας σειράς! Συγχαρητήρια 👏 pic.twitter.com/4b8F7dMNmn — Μίνα με τον φιόγκο 🎀 (@EEliza123) September 30, 2026

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