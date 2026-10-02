Αντριάνα Λίμα: Ανησυχία για την απώλεια βάρους της – «Τι συνέβη στα πόδια της; Το έχει παρακάνει» γράφουν στα social media (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ποικιλοτρόπως σχολιάστηκε εμφάνιση της Αντριάνα Λίμα στο Παρίσι με πλήθος θαυμαστών της να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους στα social media παρατηρώντας την απώλεια βάρους της.

Λίγες εβδομάδες πριν επιστρέψει στην πασαρέλα για το σόου της Victoria’s Secret, η 45χρονη Βραζιλιάνα έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση του Revolve Magazine, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδα του Παρισιού, όπου πόζαρε με ένα κοντό δερμάτινο φόρεμα σε γραμμή τζάκετ.

Αυτό που, ωστόσο, τράβηξε περισσότερο την προσοχή, ήταν η ιδιαίτερα αδύνατη σιλουέτα της. Σε φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξή της στην εκδήλωση, η Λίμα εμφανίζεται με πολύ λεπτά πόδια και πιο έντονες γωνίες στο πρόσωπο, γεγονός που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με άλλους να εκφράζουν την έκπληξή τους για την εικόνα της και άλλους να κάνουν εικασίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έχασε βάρος.

«Συγγνώμη, αλλά τι συνέβη στα πόδια της Αντριάνα Λίμα;» έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Τα πόδια της είναι πιο λεπτά από τα χέρια μου».

«Το έχει παρακάνει», «ήταν πανέμορφη, αλλά τώρα δεν μοιάζει με τον εαυτό της» και «και το πρόσωπό της έχει αλλάξει» είναι λίγα μόνο από τα πολλά σχόλια που εστίασαν στην εικόνα της.

Αρκετοί ήταν και αυτοί, που απόδωσαν την αλλαγή αυτή στην εμφάνισή της αλλαγή στην εμφάνισή της στη χρήση Ozempic.

«Ozempic , αυτό συνέβη» είπε κάποιος άλλος, ενώ άλλοι εστίασαν στην απώλεια μυϊκής μάζας.

Υπήρχαν ωστόσο και εκείνοι που υπερασπίστηκαν το μοντέλο, επισημαίνοντας ότι η αλλαγή στο βάρος της δεν αποτελεί αυτομάτως και λόγο ανησυχίας.

Η νέα εικόνα της έρχεται σχεδόν έναν μήνα μετά την εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας της Μαδρίτης, όπου φόρεσε μαύρη τουαλέτα. Τότε, αρκετοί θαυμαστές σχολίασαν ότι η Λίμα έμοιαζε να έχει επιστρέψει στην εικόνα με την οποία έγινε γνωστή ως «Άγγελος» της Victoria’s Secret από το 2000 έως το 2018.

Αυτή δεν είναι , πάντως, η πρώτη φορά που η Λίμα βρίσκεται στο επίκεντρο σχολίων με αφορμή την εμφάνισή της. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί τον Νοέμβριο του 2023, όταν εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes». Τότε, αρκετοί στα social media είχαν σχολιάσει ότι το πρόσωπό της έδειχνε διαφορετικό, ενώ ορισμένοι είχαν κάνει εικασίες για πιθανές αισθητικές παρεμβάσεις.

«Αυτό είναι το πρόσωπο μιας κουρασμένης μαμάς, μιας έφηβης, δύο παιδιών στην προεφηβεία, ενός δραστήριου αγοριού ενός έτους που μαθαίνει να περπατά και τριών σκύλων. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας» είχε απαντήσει, τότε, μέσω Instagram.

Διαβάστε επίσης:

Μπάμπης Λαζαρίδης: «Όταν χάνεις τόσο μικρός τον πατέρα σου, μαθαίνεις να μεγαλώνεις χωρίς αυτόν» (Video)

Σπύρος Μπιμπίλας: «Μου λένε “όταν πεθάνεις εσύ, ποιος θα το ανακοινώσει;”» (Video)

Η Μέγκαν Φοξ σε διαφήμιση φαρμάκου κατά της στυτικής δυσλειτουργίας – «Νιώθω πως γεννήθηκα γι’ αυτό» (Video)



