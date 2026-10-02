Η Μέγκαν Φοξ σε διαφήμιση φαρμάκου κατά της στυτικής δυσλειτουργίας – «Νιώθω πως γεννήθηκα γι’ αυτό» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Έναν διαφορετικό ρόλο κλήθηκε να υποδυθεί η Μέγκαν Φοξ για τις ανάγκες μιας διαφήμισης φαρμάκου που καταπολεμά τη στυτική δυσλειτουργία.

Συγκεκριμένα, η 40χρονη ηθοποιός υποδύθηκε τη Ro Sparks, το φανταστικό πρόσωπο της συνταγογραφούμενης θεραπείας της ομώνυμης εταιρείας για τη στυτική δυσλειτουργία.

Για τις ανάγκες της διαφήμισης, η Μέγκαν Φοξ φόρεσε μια εφαρμοστή κόκκινη ολόσωμη φόρμα με το λογότυπο της Ro Sparks.

«Προσωπικά, αισθάνομαι ότι ίσως γεννήθηκα γι’ αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει συμμετάσχει σε αυτό», δήλωσε στο People η ηθοποιός.

«Γιατί να πάρεις κάτι που είναι ήδη ένα δύσκολο θέμα και να το κάνεις ακόμη πιο δύσκολο; Ήδη φαίνεται σοβαρό, οπότε ας το κάνουμε να μοιάζει διασκεδαστικό» πρόσθεσε.

Το Ro Sparks είναι μια συνταγογραφούμενη θεραπεία για τη στυτική δυσλειτουργία που περιέχει σιλδεναφίλη, τη δραστική ουσία του Viagra, και ταδαλαφίλη, τη δραστική ουσία του Cialis. Σύμφωνα με τη Ro, η θεραπεία «διαλύεται κάτω από τη γλώσσα για ταχύτερα αποτελέσματα».

Στη διαφήμιση, η Φοξ παρουσιάζει πληροφορίες για το Ro Sparks με ατάκες γεμάτες υπονοούμενα:

«Αν μου συνταγογραφήσουν, εμφανίζομαι ακριβώς στην πόρτα σου. Μην ανησυχείς, η συσκευασία μου είναι πολύ διακριτική».

Όπως είπε, ευελπιστεί το χιούμορ της διαφήμισης να βοηθήσει να μειωθεί το αίσθημα ντροπής γύρω από το θέμα και τη συζήτηση για τη στυτική δυσλειτουργία.

«Δεν έχεις κάποιο ελάττωμα. Δεν υπάρχει κάτι που να πάει στραβά με εσένα. Μπορείς να μιλήσεις γι’ αυτό. Δεν χρειάζεται να το κρύβεις» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για «Ψίθυρους Καρδιάς»: «Ήταν σαν τρικυμία, δεν μου ήταν ευχάριστο – Ήθελα να κρυφτώ» (Video)

Η Χάιντι Κλουμ ανυπομονεί για το Halloween και θυμάται παλιότερες μεταμφιέσεις της (Photos)

O Πολ ΜακΚάρτνεϊ αποθεώνει τη Σελίν Ντιόν: Έχω μείνει άφωνος μαζί της, τι ταλέντο



