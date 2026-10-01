Η Χάιντι Κλουμ ανυπομονεί για το Halloween και θυμάται παλιότερες μεταμφιέσεις της (Photos)

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Με το Halloween να πλησιάζει, η Χάιντι Κλουμ άρχισε να μετρά αντίστροφα και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το πάρτι που είχε κάνει το 2001.
Το 53χρονο μοντέλο δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από εκείνη τη βραδιά, όταν είχε μεταμφιεστεί σε Λαίδη Γκοντάιβα, 25 χρόνια πριν.
Σημειώνεται ότι η Χάιντι Κλουμ έχει συνδέσει το όνομά της με ιδιαίτερα εντυπωσιακές εμφανίσεις κάθε Halloween, έχοντας καθιερώσει το δικό της πάρτι από το 2000.
Κάθε χρόνο, η μεταμφίεσή της αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της βραδιάς, με την ίδια να έχει παρουσιαστεί κατά καιρούς ως Τζέσικα Ράμπιτ, ηλικιωμένη γυναίκα, πεταλούδα, εξωγήινη, γιγαντιαίο σκουλήκι, παγώνι, E.T. και Μέδουσα.
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