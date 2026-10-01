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01.10.2026 20:46

«Πορτοκαλί» η Θεσσαλονίκη από τους… οράνιε, πριν την  αναμέτρηση με την Εθνική για το Nations League

01.10.2026 20:46
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Πλημμύρισαν οι Ολλανδοί τη Θεσσαλονίκη για το ματς με την Εθνική Ελλάδας  για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League Α του Nations League.

Οι οπαδοί των «οράνιε» πήραν από νωρίς το δρόμο για την Τούμπα, όπου η Ολλανδία θα κονταροχτυπηθεί με την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας, στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Nations League.

Εκατοντάδες Ολλανδοί ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να υποστηρίξουν την ομάδα τους στην Τούμπα και θα πάρουν θέση στο πέταλο της εξέδρας, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Η «γαλανόλευκη» έχει ξεκινήσει ονειρικά τη διοργάνωση, σημειώνοντας δύο νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια: ένα με την Σερβία στην πρεμιέρα και ένα με την Γερμανία, τρελαίνοντας την Ευρώπη.

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