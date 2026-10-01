«Πορτοκαλί» η Θεσσαλονίκη από τους… οράνιε, πριν την  αναμέτρηση με την Εθνική για το Nations League

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Πλημμύρισαν οι Ολλανδοί τη Θεσσαλονίκη για το ματς με την Εθνική Ελλάδας για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League Α του Nations League.

Οι οπαδοί των «οράνιε» πήραν από νωρίς το δρόμο για την Τούμπα, όπου η Ολλανδία θα κονταροχτυπηθεί με την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας, στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Nations League.

Εκατοντάδες Ολλανδοί ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να υποστηρίξουν την ομάδα τους στην Τούμπα και θα πάρουν θέση στο πέταλο της εξέδρας, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Ook in Thessaloniki maken ze kennis met de Oranjemars! 😆👌#vandaaginside pic.twitter.com/lOQfuKbyXm — Vandaag Inside (@vandaaginside) October 1, 2026

Η «γαλανόλευκη» έχει ξεκινήσει ονειρικά τη διοργάνωση, σημειώνοντας δύο νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια: ένα με την Σερβία στην πρεμιέρα και ένα με την Γερμανία, τρελαίνοντας την Ευρώπη.

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