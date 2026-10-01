«Πορτοκαλί» η Θεσσαλονίκη από τους… οράνιε, πριν την  αναμέτρηση με την Εθνική για το Nations League

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Πλημμύρισαν οι Ολλανδοί τη Θεσσαλονίκη για το ματς με την Εθνική Ελλάδας για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League Α του Nations League.
Οι οπαδοί των «οράνιε» πήραν από νωρίς το δρόμο για την Τούμπα, όπου η Ολλανδία θα κονταροχτυπηθεί με την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας, στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Nations League.
Εκατοντάδες Ολλανδοί ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να υποστηρίξουν την ομάδα τους στην Τούμπα και θα πάρουν θέση στο πέταλο της εξέδρας, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
Η «γαλανόλευκη» έχει ξεκινήσει ονειρικά τη διοργάνωση, σημειώνοντας δύο νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια: ένα με την Σερβία στην πρεμιέρα και ένα με την Γερμανία, τρελαίνοντας την Ευρώπη.
Διαβάστε επίσης:
Κριστιάνο Ρονάλντο: Η Εθνική Πορτογαλίας έχασε 300.000 followers στο Instagram μετά την αποχώρησή του
Nations League: Η Εθνική ομάδα κόντρα στην Ολλανδία του… Τσάβι για να διατηρήσει το αήττητο
Το γήπεδο της Λεωφόρου: Ιστορία 104 ετών – Από τα Κουντουριώτικα και τα χρόνια της Κατοχής μέχρι τους Rolling Stones και το Γουέμπλεϊ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.