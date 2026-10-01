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01.10.2026 17:11

Κριστιάνο Ρονάλντο: Η Εθνική Πορτογαλίας έχασε 300.000 followers στο Instagram μετά την αποχώρησή του

01.10.2026 17:11
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credit: AP

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Σάλο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει προκαλέσει η απόφαση του 41χρονου σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, να αποχωρήσει από την Εθνική Πορτογαλίας.

Η απόφαση-βόμβα του Κριστιάνο είχε αντίκτυπο και στα social media, καθώς ακολούθησε… κύμα αποχωρήσεων από τον επίσημο λογαριασμό της Ομοσπονδίας στο Instagram.

Συγκεκριμένα, μέσα σε λίγες ώρες εκτιμάται ότι περισσότεροι από 300.000 χρήστες αποφάσισαν να κάνουν Unfollow τη σελίδα.

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