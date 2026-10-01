Κριστιάνο Ρονάλντο: Η Εθνική Πορτογαλίας έχασε 300.000 followers στο Instagram μετά την αποχώρησή του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σάλο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει προκαλέσει η απόφαση του 41χρονου σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, να αποχωρήσει από την Εθνική Πορτογαλίας.
Η απόφαση-βόμβα του Κριστιάνο είχε αντίκτυπο και στα social media, καθώς ακολούθησε… κύμα αποχωρήσεων από τον επίσημο λογαριασμό της Ομοσπονδίας στο Instagram.
Συγκεκριμένα, μέσα σε λίγες ώρες εκτιμάται ότι περισσότεροι από 300.000 χρήστες αποφάσισαν να κάνουν Unfollow τη σελίδα.
Διαβάστε επίσης:
Nations League: Η Εθνική ομάδα κόντρα στην Ολλανδία του… Τσάβι για να διατηρήσει το αήττητο
Το γήπεδο της Λεωφόρου: Ιστορία 104 ετών – Από τα Κουντουριώτικα και τα χρόνια της Κατοχής μέχρι τους Rolling Stones και το Γουέμπλεϊ
ΠΑΟΚ – Μανρέσα 93-78: Νικηφόρα πρεμιέρα στο EuroCup σε βραδιά μνήμης για Σούλη Μαρκόπουλο και Τέμπη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.