Θάνατος Μαζωνάκη: Η Γάκα ήθελε να κάνει πλασμαφαίρεση σε ανήλικο – Οι μαρτυρίες που επικαλείται ο Θεοδωρόπουλος για να «βγει λάδι»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Όσο προχωρά η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτονται νέες πτυχές της δραστηριότητας των δύο γιατρών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ενώ οι δύο σύζυγοι φαίνεται ότι αυτονομούνται, ακολουθώντας διαφορετικές υπερασπιστικές τακτικές και διαφορετικούς συνηγόρους.

Η Ιωάννα Γάκα αλλάζει συνεχώς δικηγόρους, την ώρα που ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ετοιμάζεται να κάνει αίτημα αποφυλάκισης, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, «δείχνοντας» τη σύζυγό του ως υπεύθυνη για τη… θεραπεία στον τραγουδιστή.

Εκτός από την κατάθεση της εργαζόμενης της κλινικής που «αθωώνει» τον 58χρονο γιατρό, κομβικό ρόλο έχουν άλλα 4 πρόσωπα.

Σύμφωνα με το Mega, πρόκειται για ανθρώπους που ήταν με τον παθολόγο τη μοιραία μέρα που έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής, δηλαδή την γυναίκα με την οποία δείπνησε στο Κολωνάκι, πριν πάει στο ιατρείο της Καρνεάδου. Υπενθυμίζεται ότι κάμερες ασφαλείας τον είχαν καταγράψει μέσα σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν στην πλασμαφαίρεση.

Το δεύτερο σημαντικό πρόσωπο στην υπόθεση είναι ο ασθενής με τον οποίο είχε ραντεβού στις 15:30 στην Καρνεάδου ο 58χρονος. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο γιατρός είχε συνάντηση με τον ασθενή εκείνο το μεσημέρι. Οι δύο άντρες βρίσκονταν στο γραφείο του παθολόγου την στιγμή που κατέρρεε ο καλλιτέχνης. Μάλιστα, ο γιατρός έδειξε ως αποδεικτικό στις αρχές, ένα έγγραφο από ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για εξετάσεις που έδωσε εκείνη την μέρα στον ασθενή.

Τέλος, τα δύο νέα πρόσωπα είναι η κόρη των γιατρών και ο φίλος της που βρίσκονταν στο ιατρείο την 9η Σεπτεμβρίου, όταν πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η κόρη του ζευγαριού ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί ο τραγουδιστής στο νοσοκομείο «Ελπίς». Ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει τις καταθέσεις των συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πιθανόν να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά του ότι δεν γνώριζε τι γινόταν στην κλινική εκείνη στην μοιραία στιγμή, καθώς αρχικά δεν βρισκόταν εκεί, στη συνέχεια κοιμήθηκε στον καναπέ του γραφείου του χωρίς να εμπλακεί στην θεραπεία του τραγουδιστή και αργότερα έκανε το ραντεβού με τον ασθενή, μέχρι να τον καλέσει η σύζυγός του για βοήθεια.

Αναισθησιολόγος απολύθηκε από την Γάκα γιατί αρνήθηκε να κάνει πλασμαφαίρεση σε ανήλικο

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλεί μία νέα αποκάλυψη που έφερε στο φως η εκπομπή Live News. Μία αναισθησιολόγος η οποία συνεργαζόταν με τους δύο γιατρούς για δύο χρόνια, αποκάλυψε ότι η 56χρονη την απέλυσε, γιατί, όπως κατήγγειλε, η Γάκα την απείλησε να κάνει πλασμαφαίρεση σε ανήλικο παιδί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, η αναισθησιολόγος βρισκόταν στο ιατρείο από το 2022 μέχρι το 2023 το Φεβρουάριο, όπου φαίνεται ότι εκείνο το διάστημα γινόταν χρήση του πρώτου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης το οποίο είχε αποκτηθεί το 2022 από μια εταιρεία στην Ελβετία.

Πρόκειται για μια έμπειρη αναισθησιολόγο, η οποία εργαζόταν στην Καρνεάδου το 2022 μέχρι το Φεβρουάριο του ’23 και είχε μεταβεί στη Γερμανία και είχε σπουδές τριών μηνών στη χρήση μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Η κατηγορούμενη ιατρός φέρεται να είχε αναφέρει ρητώς στη συγκεκριμένη αναισθησιολόγο ότι είχε άδεια για τη νόμιμη λειτουργία του μηχανήματος.

Τότε ήταν περιορισμένος, όπως αναφέρεται, ο αριθμός χρηστών του μηχανήματος από 8 έως 10 μηνιαίως και το χρησιμοποιούσαν για αυτοάνοσα νοσήματα, αντιγήρανση σε γνωστούς επώνυμους πελάτες από τον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό χώρο. Μάλιστα εκείνο το διάστημα, η γιατρός προσέφερε και μια επιπλέον υπηρεσία ύψους 3 έως 6 χιλιάδων ευρώ.

Η διαδικασία αυτή προέβλεπε το να κρατούν στην κλινική δείγμα πλάσματος του ασθενούς. Πρόκειται για μια διαδικασία ου ονομάζεται έλυσμα, το οποίο δείγμα το στέλνουν στο εξωτερικό, στην Ελβετία για ανίχνευση ουσιών, εκατό τοξικών ουσιών και να ενημερώνουν τον ασθενή ότι ξέρεις το αίμα σου βρήκαμε εκατό τοξικές ουσίες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 56χρονη παρουσίαζε σοβαρά τα ζητήματα μικρής σημασίας ώστε να προχωρά με τους πελάτες της σε νέα θεραπεία, για να αφαιρεθούν αυτές οι ουσίες από τον οργανισμό.

Όσον αφορά την χρήση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, η εξειδικευμένη αναισθησιολόγος είχε απαγορεύσει ρητά στην Γάκα να πραγματοποιεί υδρομασάζ την προηγούμενη ημέρα της πλασμαφαίρεσης και ζητούσε να μεσολαβούν δύο ημέρες τουλάχιστον από τη μία θεραπεία στην άλλη. Ενώ όλα σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονταν κανονικά στο ιατρείο, η αναισθησιολόγος επέβαλλε κάποιες διαδικασίες γιατί η κατηγορούμενη γιατρός της ζήτησε το 2023 να κάνει πλασμαφαίρεση σε μικρό παιδί που είχε αιματολογικό πρόβλημα και εκείνη αρνήθηκε γιατί υπήρχε κίνδυνος.

Ο λόγος που δεν γίνεται πλασμαφαίρεση σε ανήλικο παιδί είναι διότι τοποθετείται μεγάλος φλεβοκαθετήρας μεγάλης διαμέτρου και είναι παρακινδυνευμένο να γίνεται αυτό και σε ιδιωτικό ιατρείο σε ένα παιδί του οποίου οι φλέβες είναι αρκετά μικρές. Αυτό ήταν το σημείο αμφιβολίας, συγκράτησης και ενδοιασμού επιστημονικού ενδοιασμού της αναισθησιολόγου, η οποία αποχώρησε και μετά από λίγες μέρες της στάλθηκε mail με την απόλυσή της.

Η Γάκα αμφισβητεί τις καταθέσεις των νοσηλευτριών και του υπνοθεραπευτή

Δύο εβδομάδες μετά την προφυλάκιση της 56χρονης γιατρού στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, η ίδια αρνείται τα όσα περιγράφουν οι νοσηλεύτριες του ιατρείου και ο υπνοθεραπευτής, Νάσος Κομιανός, με τον οποίο συνεργαζόταν για πολλά χρόνια.

Η γιατρός επιμένει πως έχει πει την αλήθεια από την πρώτη στιγμή και τονίζει πως τα πραγματικά γεγονότα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έχουν αποκαλυφθεί. Η 56χρονη επίσης ισχυρίζεται ότι δεν χορήγησε αναισθησία στον γνωστό καλλιτέχνη και επιμένει στον αρχικό της ισχυρισμό, ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει εκείνο το μεσημέρι.

Παράλληλα, αρνείται και ότι τηλεφώνησε σε αναισθησιολόγο και στον προμηθευτή του απινιδωτή, ενώ επαναλαμβάνει πως τα μηχανήματα του ιατρείου ήταν νόμιμα και δηλωμένα στις αρμόδιες Αρχές και υποστηρίζει πως δεν μπήκε στο ασθενοφόρο εκείνο το απόγευμα, επειδή δεν χωρούσε.

«Θέλουν 4 τραυματιοφορείς για να τον πάρουν. Δεν χωράει πέμπτος άνθρωπος μέσα», είπε ο πρώην δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής. Και πρόσθεσε: «Όλο αυτό τον καιρό βλέπουμε ότι είναι σαν να έχει ευθύνη για τα πάντα η γιατρός. Ε, δεν έχει».

Η κατηγορούμενη γιατρός αμφισβητεί το περιεχόμενο καταθέσεων και αφήνει να εννοηθεί πως κάποιοι προσπαθούν να της επιρρίψουν όλη την ευθύνη για τα όσα έγιναν. Την ίδια ώρα, σε ό,τι αφορά τις κρίσιμες στιγμές πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, η 56χρονη υποστηρίζει ότι είδε την κίνηση του χεριού του και το σπάσιμο της φλέβας και κινήθηκε προς το μέρος του στις 15:20.

Υπενθυμίζεται πως η νοσηλεύτρια, όπως αποκάλυψε το Live News, δήλωσε πως η θεραπεία πλασμαφαίρεσης σταμάτησε για λίγο καθώς έσπασε η φλέβα του Γιώργου Μαζωνάκη. «Είδα την κίνηση του χεριού του και το σπάσιμο της φλέβας, κινήθηκα προς τα εκεί στις 15:20. Δεν ξέρω γιατί δεν χτύπησε συναγερμός. Μάλλον ήμουν πολύ γρήγορη», φέρεται να υποστηρίζει η γιατρός.

Αναφορικά με τα μηχανήματα στα ιατρεία, η 56χρονη υποστηρίζει πως το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διαθέτει πιστοποίηση, ενώ η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται εδώ και 25 χρόνια. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι διαθέτει δύο μηχανήματα, τα οποία χαρακτηρίζει ως «τα πλέον εξελιγμένα», και ότι είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Δήλωσε, δε, ότι το 2025 πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τον ΙΣΑ και πως, κατά την αυτοψία, το μηχάνημα βρισκόταν στον χώρο και γινόταν θεραπεία. Όπως φέρεται να αναφέρει, δεν γνωρίζει γιατί η παρουσία του δεν αποτυπώθηκε στην έκθεση του ελέγχου.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Περισσότερες από 250 κλήσεις στην Πυροσβεστική για παροχή βοήθειας

Χαλκιδική: Απατεώνες που παρίσταναν τους αστυνομικούς έκλεψαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ από ηλικιωμένη











