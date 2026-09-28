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28.09.2026 18:26

Θάνατος Μαζωνάκη: 11 άτομα βρίσκονταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι την ώρα που πέθανε ο τραγουδιστής – Η κόρη των γιατρών κάλεσε το ΕΚΑΒ

28.09.2026 18:26
kolonaki mazonakis – new

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Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του κατά την διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, την ώρα που ο τραγουδιστής υποβαλλόταν στη διαδικασία βρίσκονταν στο ιατρείο συνολικά έντεκα άνθρωποι και όχι εννέα, όπως είχε προκύψει από τις καταθέσεις.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο ήταν η κόρη των δύο γιατρών και ένας φίλος της.

Μάλιστα, η κόρη των γιατρών ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, προκειμένου να έρθει στο ιατρείο και να μεταφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Τα νέα στοιχεία προκύπτουν από την κλήση που έκανε δημοσιογράφος του Mega σε ένα κινητό τηλέφωνο με αριθμό στο όνομα του 58χρονου γιατρού, το οποίο απάντησε η κόρη των γιατρών. Στην κλήση η κοπέλα που βρισκόταν στην κλινική της Καρνεάδου, επιβεβαιώνει ότι είναι η κόρη των γιατρών, ωστόσο, αρνείται να δώσει απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό.



Ποιοι βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στον χώρο όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πλασμαφαίρεση βρίσκονταν η 56χρονη γιατρός και μία υπάλληλος του ιατρείου.

Την ίδια ώρα, σε διπλανό δωμάτιο, μία άλλη ασθενής υποβαλλόταν επίσης σε πλασμαφαίρεση, έχοντας μαζί της ακόμη μία εργαζόμενη της κλινικής.



Στον διάδρομο του ιατρείου βρίσκονταν η γραμματέας και ακόμη μία εργαζόμενη, καθώς και η κόρη των γιατρών με έναν φίλο της.

Τέλος, στο δικό του γραφείο βρισκόταν ο 58χρονος γιατρός, μαζί με τον ασθενή με τον οποίο είχε ραντεβού εκείνη την ώρα.

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