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28.09.2026 17:11

Έκρηξη στην Πλάκα: Από το διαμέρισμα του 2ου ορόφου η πιθανή διαρροή αερίου – Στεγανό το κεντρικό δίκτυο

28.09.2026 17:11
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Στο εσωτερικό του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου επικεντρώνεται η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τα αίτια της φονικής έκρηξης στην Πλάκα.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο παροχής φυσικού αερίου δεν έδειξαν πρόβλημα στη βασική γραμμή μεταφοράς. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, συνεργεία προχώρησαν σε έλεγχο στεγανότητας στο πεζοδρόμιο, στο σημείο όπου το δίκτυο φτάνει έως το κτίριο, χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή. Το εύρημα αυτό οδηγεί τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι το αέριο διέρρευσε σε εσωτερικό χώρο του κτιρίου πριν από την έκρηξη.

Το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς ήταν το μοναδικό στο κτίριο που διέθετε σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου. Σε αυτό υπήρχαν τρεις συσκευές που λειτουργούσαν με αέριο: Κουζίνα, τζάκι και λέβητας νερού. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί από ποιο σημείο προήλθε η διαρροή.

Παράλληλα, κατά την περισυλλογή των συντριμμιών δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη ο λέβητας και η κουζίνα. Το υλικό που απομακρύνεται από το σημείο μεταφέρεται και φυλάσσεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον Ασπρόπυργο, ώστε να είναι διαθέσιμο για περαιτέρω τεχνική εξέταση, εφόσον αυτό ζητηθεί και από τεχνικούς συμβούλους που ενδέχεται να ορίσουν οι οικογένειες των θυμάτων.

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές είναι η απουσία επίσημων αναφορών για έντονη οσμή φυσικού αερίου πριν από την έκρηξη. Οι ερευνητές αναμένεται να συνεκτιμήσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συσσωρεύτηκε το αέριο και προκλήθηκε η έκρηξη.

Στο μεταξύ, στην Ελλάδα έφτασαν χθες, 27 Σεπτεμβρίου, συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία, έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών. Οι συγγενείς θα παράσχουν γενετικό υλικό, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συγκρίσεις DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων.

Από την έκρηξη και την επακόλουθη κατάρρευση του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους έχασαν τη ζωή τους η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της, Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, η Έρις Τσάνι και ο σύζυγός της, Φλορίν Χότζα, καθώς και το ηλικιωμένο ζευγάρι Αθηνά Παπαρέσκου και Έντμοντ Χινγκς.

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