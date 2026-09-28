Δέος στη Χαβάη από τις εικόνες του ηφαιστείου Κιλαουέα που εξερράγη: Η λάβα φώτισε τον ουρανό (Video)

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Η φύση… ζωγράφισε στη Χαβάη όταν εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα, με τις ροές καυτής λάβας να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό, καθώς κατέβαιναν τις πλαγιές του ηφαιστείου, αργά το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου.
Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) διατήρησε το επίπεδο συναγερμού του ηφαιστείου στο πορτοκαλί («Orange/Watch»), επισημαίνοντας ότι παραμένει πιθανό το ενδεχόμενο του επεισοδίου 55, το οποίο θα μπορούσε να συνοδευτεί από μεγάλης κλίμακας εκτόξευση λάβας.
Το φαινόμενο εντάσσεται στην ευρύτερη δραστηριότητα της συνεχιζόμενης έκρηξης στην κορυφή του ηφαιστείου.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της USGS, το Κιλαουέα παρουσιάζει διαλείπουσα εκρηκτική δραστηριότητα από τις 23 Δεκεμβρίου 2024.
Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στο αρχιπέλαγος της Χαβάης, συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη, με τη δραστηριότητά του να παρακολουθείται συστηματικά από τις αρμόδιες επιστημονικές υπηρεσίες.
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