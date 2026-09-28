search
ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 19:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2026 18:00

Δέος στη Χαβάη από τις εικόνες του ηφαιστείου Κιλαουέα που εξερράγη: Η λάβα φώτισε τον ουρανό (Video)

28.09.2026 18:00
xavai ifaisteio lava – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η φύση… ζωγράφισε στη Χαβάη όταν εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα, με τις ροές καυτής λάβας να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό, καθώς κατέβαιναν τις πλαγιές του ηφαιστείου, αργά το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) διατήρησε το επίπεδο συναγερμού του ηφαιστείου στο πορτοκαλί («Orange/Watch»), επισημαίνοντας ότι παραμένει πιθανό το ενδεχόμενο του επεισοδίου 55, το οποίο θα μπορούσε να συνοδευτεί από μεγάλης κλίμακας εκτόξευση λάβας.

Το φαινόμενο εντάσσεται στην ευρύτερη δραστηριότητα της συνεχιζόμενης έκρηξης στην κορυφή του ηφαιστείου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της USGS, το Κιλαουέα παρουσιάζει διαλείπουσα εκρηκτική δραστηριότητα από τις 23 Δεκεμβρίου 2024.

Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στο αρχιπέλαγος της Χαβάης, συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη, με τη δραστηριότητά του να παρακολουθείται συστηματικά από τις αρμόδιες επιστημονικές υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης:

Πολιτικοί τριγμοί από τη μεταναστευτική κρίση: Παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Θέουτα

Νέα προκλητική αναφορά Ερντογάν για τον… Μπαρμπαρόσα: «Μετέτρεψε τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη»

Απειλές, απόπειρες τρομοκράτησης και διαμαρτυρίες κατά των δημιουργών του NAZA στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στη Νέα Υόρκη




google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ice
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαφος ο ΟΗΕ κατά του προγράμματος απελάσεων των ΗΠΑ σε τρίτες χώρες: Αυξάνει τον κίνδυνο βασανιστηρίων, κακομεταχείρισης και εξαναγκαστικής εξαφάνισης

RodStewart_apfile
LIFESTYLE

Ο Ροντ Στιούαρτ σταματά τις περιοδείες – Η ανακοίνωση μέσω Instagram και το μήνυμα στους fans του

symvoulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Δημόσιο και ΟΤΑ ο «λογαριασμός» για παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, με απόφαση του ΣτΕ

tsipras 332- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η παρέμβαση Τσίπρα στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

tileorasi
MEDIA

Πρώτος ο ΣΚΑΪ σε τηλεθέαση την Παρασκευή (25/9)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Button
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

Adonis-Samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Στήνει ψηφοδέλτια, κρατά κλειστά τα χαρτιά του – Τα ονόματα, το «πάμε, πρόεδρε» και η αγωνία της ΝΔ

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο σε… σύνδρομο «κολοκυθιάς»: Αλλάζουν τη χάραξη για την Τουρκία - Ο ελιγμός, το τουρκολιβυκό και το ρίσκο με τα 12 μίλια

kypseli metro
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη – Μετρό: Ο εργολάβος θα ζητήσει αποζημίωση από το Δημόσιο - Αλαλούμ με τις ζημιές και τις καθιζήσεις στις πολυκατοικίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 19:20
ice
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαφος ο ΟΗΕ κατά του προγράμματος απελάσεων των ΗΠΑ σε τρίτες χώρες: Αυξάνει τον κίνδυνο βασανιστηρίων, κακομεταχείρισης και εξαναγκαστικής εξαφάνισης

RodStewart_apfile
LIFESTYLE

Ο Ροντ Στιούαρτ σταματά τις περιοδείες – Η ανακοίνωση μέσω Instagram και το μήνυμα στους fans του

symvoulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Δημόσιο και ΟΤΑ ο «λογαριασμός» για παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, με απόφαση του ΣτΕ

1 / 3