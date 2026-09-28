Δέος στη Χαβάη από τις εικόνες του ηφαιστείου Κιλαουέα που εξερράγη: Η λάβα φώτισε τον ουρανό (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η φύση… ζωγράφισε στη Χαβάη όταν εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα, με τις ροές καυτής λάβας να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό, καθώς κατέβαιναν τις πλαγιές του ηφαιστείου, αργά το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου.

In Hawaii – the Kilauea volcano is erupting – illuminating the night with a spectacular display of flowing lava.



Scientists with the U.S. Geological Survey say the volcano – which is one of the most active in the world – has been experiencing intermittent smaller eruptions over… pic.twitter.com/xAofREYnGw September 28, 2026

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) διατήρησε το επίπεδο συναγερμού του ηφαιστείου στο πορτοκαλί («Orange/Watch»), επισημαίνοντας ότι παραμένει πιθανό το ενδεχόμενο του επεισοδίου 55, το οποίο θα μπορούσε να συνοδευτεί από μεγάλης κλίμακας εκτόξευση λάβας.

🌋 Hawaii’s Kilauea erupts into a roaring inferno of liquid fire.



Nature flexing its muscles.



Writer: Bri pic.twitter.com/awb08eSwVB — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 28, 2026

Το φαινόμενο εντάσσεται στην ευρύτερη δραστηριότητα της συνεχιζόμενης έκρηξης στην κορυφή του ηφαιστείου.

Kilauea volcano LIVE: Eruption in Hawaii https://t.co/toN6PSyU5K September 28, 2026

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της USGS, το Κιλαουέα παρουσιάζει διαλείπουσα εκρηκτική δραστηριότητα από τις 23 Δεκεμβρίου 2024.

🌋 Live eruption at Halemaʻumaʻu – A caldera on the Kīlauea Volcano (Hawaii)



The images show the eruption taking place in the Halemaʻumaʻu crater, observed specifically from the northwest rim of the Kīlauea volcano's caldera. 🌋 🌟🔥#PlanetUnleashedEarth 🌋 pic.twitter.com/moqsbgz1ZZ September 28, 2026

Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στο αρχιπέλαγος της Χαβάης, συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη, με τη δραστηριότητά του να παρακολουθείται συστηματικά από τις αρμόδιες επιστημονικές υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης:

Πολιτικοί τριγμοί από τη μεταναστευτική κρίση: Παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Θέουτα

Νέα προκλητική αναφορά Ερντογάν για τον… Μπαρμπαρόσα: «Μετέτρεψε τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη»

Απειλές, απόπειρες τρομοκράτησης και διαμαρτυρίες κατά των δημιουργών του NAZA στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στη Νέα Υόρκη









