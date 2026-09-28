Στον πάγκο, μετά από 18 χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στο παιχνίδι με τη Νορβηγία: Δεν έπαιξε ούτε λεπτό, πώς αντέδρασε (Video)

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Χωρίς χρόνο συμμετοχής για πρώτη φορά με την εθνική ομάδα από το 2008, για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς της Πορτογαλίας με την Νορβηγία, με την ομάδα του Πορτογάλου σταρ να φεύγει νικήτρια με 2-1.

Ωστόσο, ο Ρονάλντο είδε από τον πάγκο ολόκληρη τη νίκη της Πορτογαλίας, καθώς ο Ζόρζε Ζέσους εξήγησε πως επέλεξε να μην τον χρησιμοποιήσει λόγω των χαρακτηριστικών που απαιτούσε η αναμέτρηση, ενώ εκτίμησε ότι ο CR7 πιθανότατα θα ξεκινήσει στο επόμενο ματς με τη Δανία.

Με το τελευταίο σφύριγμα στη Νορβηγία, ο 41χρονος σούπερ σταρ δεν έμεινε στον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνθηκε αμέσως στα αποδυτήρια.

«Σκέφτηκα να τον βάλω για μισή ώρα στο τέλος, αλλά το παιχνίδι ήθελε άλλου είδους διαχείριση και θεώρησα ότι δεν ήταν η σωστή στιγμή να μπει. Υπάρχουν ακόμα δύο παιχνίδια τις επόμενες ημέρες», ανέφερε αρχικά.

Αυτό δεν έγινε για να τον προφυλάξω ενόψει συνέχειας γιατί ήταν σε κατάσταση να αγωνιστεί, απλώς πίστευα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να παίξει. Ήθελα έναν παίκτη με άλλα χαρακτηριστικά. Με τη Δανία πιθανότατα θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει» πρόσθεσε ο Ζέσους.

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