Τρέλα μετά τον θρίαμβο στην Γερμανία: Πάνω από 100.000 αιτήσεις για τα δύο ματς στη Τούμπα με Ολλανδία και «Πάντσερ»

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Ο θρίαμβος μέσα στην έδρα της Γερμανίας από την εθνική ομάδα έχει φέρει ντελίριο ενθουσιασμού στους Έλληνες φιλάθλους.

Αυτό αποτυπώνεται από αυτό που συμβαίνει στην πλατφόρμα για την απόκτηση εισιτηρίων για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια για το Nations League, την Πέμπτημε την Ολλανδία και την Κυριακή με τους Γερμανούς.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε σήμερα το πρωί και αυτό που συμβαίνει, δεν έχει γίνει ούτε στις εποχές… 2004.

Συνολικά για τις δύο αναμετρήσεις έχουν γίνει πάνω από 100.000 αιτήσεις για ένα εισιτήριο και ως εκ τούτου και τα δύο παιχνίδια θα είναι sold out.

Το ότι η εθνική γι’ αυτά τα δύο κρίσιμα παιχνίδια επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στην πόλη της βόρειας Ελλάδας όπου η παρέα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αν καταφέρει να κερδίσει ένα από τα δύο παιχνίδια, τότε θα έχει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα υποδέχεται αρχικά την Ολλανδία την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στις 21:45, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου την ίδια ώρα, θα φιλοξενήσει τη Γερμανία.

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