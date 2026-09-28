Η Εθνική ομάδα έριξε και το… τελευταίο κάστρο – Οι νίκες της απέναντι στα ευρωπαϊκά μεγαθήρια και το επόμενο ραντεβού με Ολλανδία (video)

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Το τελευταίο… οχυρό έπεσε χθες στο Άουγκσμπουργκ. Η Εθνική ομάδα πήρε μία τεράστια νίκη επί της Γερμανίας (0-1) και έτσι έσπασε την κατάρα καθώς τα «Πάντσερ» ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχαμε κερδίσει ποτέ.

Έγινε κι αυτό στο Nations League χθες…

Πέρα από την πλάκα όμως, το ελληνικό ποδόσφαιρο ζει έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους μύθους του με μία γενιά που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει καταφέρει όχι μόνο να της δώσει κίνητρο, αλλά να κοιτάζει στα μάτια τον κάθε αντίπαλο.

Και χθες, κόντρα στο στυλ παιχνιδιού της, παίζοντας δηλαδή κυρίως πίσω από τη μπάλα αντί να την έχει στα πόδια της, όχι μόνο περιόρισε σημαντικά τα επιθετικά ατού των Γερμανών (με εξαίρεση τον Αντεγιέμι που έχασε τρεις καλές ευκαιρίες και ένα φάουλ του Κίμιχ), αλλά μετά το 60’ κυριάρχησε στο παιχνίδι, αφού φρόντισε να περιορίσει την κατοχή της μπάλας από τους γηπεδούχους.

Οι πρώτες νίκες απέναντι στην Big-5

Η Γερμανία ήταν η μόνη ομάδα που δεν είχαμε κερδίσει από την Big-5 (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία) και το… κάστρο αυτό έπεσε χθες.

Ελλάδα – Ιταλία 2-0 (4 Μαρτίου 1972, Φιλικός Αγώνας)

Η Ιταλία, φιναλίστ του Μουντιάλ 1970, παρατάχθηκε στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με όλα της τα αστέρια. Η Ελλάδα, όμως, με μια ψυχωμένη εμφάνιση προηγήθηκε με τον Αντώνη Αντωνιάδη (12′) και «κλείδωσε» τη νίκη με τον Βασίλη Πομώνη (55′), γράφοντας μια χρυσή σελίδα στα βιβλία της ιστορίας.

Ισπανία – Ελλάδα 0-1 (7 Ιουνίου 2003, Προκριματικά Euro 2004)

Η ομάδα του Ότο Ρεχάγκελ ταξίδεψε στη Σαραγόσα ως το απόλυτο αουτσάιντερ απέναντι στην πανίσχυρη «Φούρια Ρόχα». Το ασύλληπτο σουτ του Στέλιου Γιαννακόπουλου στο 42′ και η αμυντική αυταπάρνηση των διεθνών χάρισαν στην Ελλάδα ένα διπλό-θεμέλιο για την πρόκριση στα τελικά της Πορτογαλίας.

Γαλλία – Ελλάδα 0-1 (25 Ιουνίου 2004, Euro 2004 – Προημιτελικός)

Στον δρόμο προς την κορυφή της Ευρώπης, η Ελλάδα βρήκε μπροστά της την κάτοχο του τίτλου Γαλλία των Ζιντάν και Ανρί. Στη Λισαβόνα, ο Θοδωρής Ζαγοράκης έκανε την ενέργεια της ζωής του και ο Άγγελος Χαριστέας με μια καρφωτή, εμβληματική κεφαλιά στο 65′ έστειλε τους «τρικολόρ» σπίτι τους, σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στα χρονικά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Αγγλία – Ελλάδα 1-2 (10 Οκτωβρίου 2024, UEFA Nations League)

Μια κατάθεση ψυχής στο «ναό του ποδοσφαίρου», το Γουέμπλεϊ. Υπό το βάρος του τραγικού χαμού του Τζορτζ Μπάλντοκ, οι Έλληνες διεθνείς έκαναν την τεράστια έκπληξη. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος σκόραρε στο 49′ και «πάγωσε» το Λονδίνο στο 90+4′, η Ελλάδα λύγισε τα «Τρία Λιοντάρια» για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Γερμανία – Ελλάδα 0-1 (27 Σεπτεμβρίου 2026, UEFA Nations League)

Το τελευταίο «οχυρό» έπεσε χθες βράδυ στο Άουγκσμπουργκ! Η Ελλάδα δεν είχε νικήσει ποτέ τη Γερμανία σε 10 επίσημες αναμετρήσεις του παρελθόντος. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όμως, ήταν φανταστική, άντεξε στην πίεση και με το σουτ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74′ (με τη βοήθεια της κόντρας στον Κίμιχ), έγραψε τον απόλυτο επίλογο: η Ελλάδα έχει πλέον νικήσει και τους 5 μεγάλους της Ευρώπης!

Το επόμενο «ραντεβού» με Ολλανδία

Πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μετά τις δύο εκτός έδρας νίκες με Σερβία και Γερμανία, έρχεται να παίξει δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια.

Το πρώτο είναι με τους Ολλανδούς, σε παιχνίδι που ενδεχομένως θα κρίνει και την πρωτιά στον όμιλο -αν έχει νικητή- καθώς αν κερδίσει η εθνική μας ξεφεύγει για τα καλά, ενώ αν κερδίσει η Ολλανδία και μας ξεπεράσει, θεωρητικά τουλάχιστον είναι δύσκολο να την ακολουθήσουμε μετά, ενώ και η Γερμανία θα πρέπει να κάνει την κερδίσει για να την προσπεράσει.

Το παιχνίδι με την Ολλανδία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 1 Οκτωβρίου, στις 21:45, ενώ το επόμενο, αυτό με την Γερμανία και πάλι εντός έδρας, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα.

Οι τελευταίες δύο αγωνιστικές (Ολλανδία εκτός, Σερβία εντός), θα πραγματοποιηθούν στις 13 και 16 Νοεμβρίου

Οι πιθανότητες πρόκρισης

Η νίκη μας χθες, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, δείχνει πάντως πως το όνειρο της δυάδας όχι μόνο δεν είναι άπιαστο, αλλά συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες Συγκεκριμένα, η Ελλάδα συγκεντρώνει 81,4% πιθανότητες να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά και μόλις 5,9% να βρεθεί στα play-offs υποβιβασμού.

Οσον αφορά την πρωτιά στον όμιλο, μας δίνει πιθανότητα 41,8% και 39,6% για να τερματίσει δεύτερη η εθνική μας. Αν πάρει αποτέλεσμα από την Ολλανδία, τα ποσοστά θα ανέβουν κι άλλο φυσικά…

Greece 🇬🇷 now projected to qualify for 🏁 UNL quarterfinals after 2 away wins!



Germany 🇩🇪 with a serious task in front of them if they want to climb back to Top 2.



Serbia 🇷🇸 in a very bad situation, 83% they will finish bottom of the group. pic.twitter.com/ewDA6UYq0C — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 27, 2026

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