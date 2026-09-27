Nations League: Οι Ιρλανδοί τήρησαν τον λόγο τους – Δεν έδωσαν τα χέρια στους Ισραηλινούς, έπαιξαν με μαύρα περιβραχιόνια (video)

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Οι παίκτες της εθνικής Ιρλανδίας τήρησαν τον λόγο τους και έκαναν τους Ισραηλινούς να… βράζουν.

Πριν την έναρξη του αγώνα των δύο εθνικών ομάδων για το Nations League, οι Ιρλανδοί βγήκαν με μαύρα περιβραχιόνια τιμώντας τα θύματα στη Γάζα, δεν έδωσαν τα χέρια στους Ισραηλινούς, ούτε καν τους έδωσαν… αναμνηστικά.

Ireland refused to shake hands with Israel tonight and wore black armbands for the lives lost.



Gavin Bazunu went further and withdrew from the squad rather than play.



Bravo Ireland 👏👏👏 pic.twitter.com/071dUzEYSR — Vigi | Football Analyst (@FootballByVigi) September 27, 2026

Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε το παιχνίδι, όπου κράτησαν τον λόγο τους, μετά από αίτημα χιλιάδων πολιτών, αλλά και αθλητών που είχαν στείλει επιστολές στην ομοσπονδία της χώρας.

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