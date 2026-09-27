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27.09.2026 22:16

Nations League: Οι Ιρλανδοί τήρησαν τον λόγο τους – Δεν έδωσαν τα χέρια στους Ισραηλινούς, έπαιξαν με μαύρα περιβραχιόνια (video)

27.09.2026 22:16
ireland

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Οι παίκτες της εθνικής Ιρλανδίας τήρησαν τον λόγο τους και έκαναν τους Ισραηλινούς να… βράζουν.

Πριν την έναρξη του αγώνα των δύο εθνικών ομάδων για το Nations League, οι Ιρλανδοί βγήκαν με μαύρα περιβραχιόνια τιμώντας τα θύματα στη Γάζα, δεν έδωσαν τα χέρια στους Ισραηλινούς, ούτε καν τους έδωσαν… αναμνηστικά.

Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε το παιχνίδι, όπου κράτησαν τον λόγο τους, μετά από αίτημα χιλιάδων πολιτών, αλλά και αθλητών που είχαν στείλει επιστολές στην ομοσπονδία της χώρας.

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