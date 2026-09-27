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27.09.2026 22:22

Αεροσκάφος της Delta Air Lines έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Πόρτο – Επιβάτες εισέπνευσαν καπνό

27.09.2026 22:22
DELTA_AIRFORCE
AP

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Αεροσκάφος της εταιρείας Delta Air Lines πραγματοποίησε εκτάκτως προσγείωσε στο αεροδρόμιο του Οπόρτο, στη βόρεια Πορτογαλία, αφού εντοπίστηκε καπνός στην καμπίνα και σε 14 από τους επιβάτες χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Βαρκελώνη και προορισμός του ήταν η Βοστώνη. Μετέφερε συνολικά 296 επιβάτες.

Από τους 14 επιβάτες που χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες στο Πόρτο, οι τέσσερις χαρακτηρίζονται «ελαφρά τραυματίες» επειδή εισέπνευσαν καπνούς και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία, είπε ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Τα αίτια του συμβάντος μέσα στο αεροσκάφος δεν έχουν διευκρινιστεί προς το παρόν.

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Αεροσκάφος της Delta Air Lines έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Πόρτο – Επιβάτες εισέπνευσαν καπνό

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