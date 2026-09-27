Σερβία: Ο Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του από πρόεδρος της χώρας

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Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραιτήθηκε απόψε από την προεδρία της Σερβίας, κίνηση αναμενόμενη καθώς ήθελε να ανοίξει τον δρόμο για προεδρικές εκλογές στη χώρα.
Ο Βούτσιτς που δέχεται έντονες πιέσεις, αποχωρεί από την προεδρία όχι για να αποσυρθεί, αλλά για να μεταπηδήσει στη θέση του πρωθυπουργού.
Αυτό θα συμβεί φυσικά εφ όσον η παράταξή του καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 25 Οκτωβρίου.
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