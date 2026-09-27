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27.09.2026 23:06

Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να κάνει προσφυγή κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που έχει… καταδικάσει τον ίδιο και δεν το αναγνωρίζει

27.09.2026 23:06
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Στην προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη, προχωρά, σύμφωνα με το ισραηλινό i24NEWS, η κυβέρνηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Μία κίνηση που προσθέτει νέο επίπεδο στην ήδη οξυμένη αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, αλλά προκαλεί και αίσθηση -αν επιβεβαιωθεί- καθώς ο Νετανιάχου έχει… προηγούμενα με το ΔΠΔ.

Όπως μετέδωσε το ισραηλινό δίκτυο, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή σε ισραηλινή διυπουργική ομάδα και στον διευθυντή του τμήματος Διεθνούς Δικαίου να ξεκινήσουν την προετοιμασία φακέλου κατά του Ερντογάν. Η υπόθεση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα επικεντρώνεται κυρίως στη μεταχείριση των Κούρδων στην Τουρκία, ενώ θα περιλαμβάνει και ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση της Χαμάς από την τουρκική κυβέρνηση.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ερντογάν ότι είχε απευθυνθεί στην Interpol, ζητώντας την έκδοση «ερυθράς αγγελίας» για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το i24NEWS, η κίνηση αυτή αποτέλεσε μέρος μιας σειράς εξελίξεων που οδήγησαν στην απόφαση για την προετοιμασία της ισραηλινής υπόθεσης.

Ωστόσο, η είδηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του δικαστηρίου στο οποίο εξετάζεται να απευθυνθεί η ισραηλινή πλευρά.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι το ίδιο δικαστικό όργανο που έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου για την υπόθεση της Γάζας.

Στις 21 Νοεμβρίου 2024, το Προδικαστικό Τμήμα του ΔΠΔ απέρριψε τις ενστάσεις του Ισραήλ σχετικά με τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον τότε υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ. Το ΔΠΔ ανέφερε ότι υπάρχουν εύλογοι λόγοι να θεωρηθεί ότι φέρουν ποινική ευθύνη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρονται να διαπράχθηκαν στη Γάζα.

Μεταξύ των αδικημάτων που αναφέρονται στο ένταλμα περιλαμβάνονται η χρήση της πείνας ως μεθόδου πολέμου και η σκόπιμη κατεύθυνση επιθέσεων κατά άμαχου πληθυσμού, καθώς και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας της δολοφονίας, της δίωξης και άλλων απάνθρωπων πράξεων.

Έτσι, η πιθανή προσφυγή κατά του Ερντογάν δημιουργεί ένα αξιοσημείωτο νομικό και πολιτικό παράδοξο: η ισραηλινή κυβέρνηση εξετάζει να αξιοποιήσει ένα διεθνές δικαστήριο που η ίδια αμφισβητεί ως προς τη δικαιοδοσία του και το οποίο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον ίδιο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Καταστατικό της Ρώμης, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Τουρκία.

Παράλληλα, σύμφωνα με το i24NEWS, το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τρίτη χώρα για την κίνηση της διαδικασίας.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 27.09.2026 23:26
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