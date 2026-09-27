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27.09.2026 22:46

Δούρου: Ο Τσίπρας ακολουθεί το ιστορικό λάθος του ΠΑΣΟΚ του 2023 – Επικίνδυνο το δόγμα της κυβέρνησης “ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος μου»

27.09.2026 22:46
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«Δεν υπάρχει στην ιστορία του κράτους μας υπουργός Εξωτερικών που να μιλάει σε ξένο ακροατήριο, να χαρακτηρίζει την χώρα μικρομεσαία και να λέει ότι αν ήξερε ποσό δύσκολα θα ήταν τα πράγματα διεθνώς δεν θα διεκδικούσαμε να είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», σχολίασε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στο Mega News.

Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι αποτελεί «συνεπή ομολογία μιας επταετίας επικίνδυνης εξωτερικής πολιτικής», ενώ, σχολιάζοντας και την συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου, χαρακτήρισε «επικίνδυνο το δόγμα ‘ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος μου‘». «Πρέπει να σοβαρευτούμε και να σταματήσουμε να τρέχουμε πίσω από καουμπόηδες», διαμήνυσε.

Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «τα τετελεσμένα που επιχειρεί η Τουρκία δεν ακυρώνονται επειδή τα χαρακτηρίζουμε μεταξύ μας νομικά άκυρα», καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι «πλειοδοτούν με πατριδοκαπηλεία και την ίδια στιγμή πληγώνουν την πατρίδα μας».

Ερωτηθείσα σχετικά με τα εσωτερικά του κόμματος, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεπεράσει τη «δημοσκοπική περιδίνηση» της προηγούμενης περιόδου και παρουσιάζει «ανοδική τάση». Η συλλογική ηγεσία, πρόσθεσε, «δεν βλάπτει, ωφελεί σε σχέση με την εναλλαγή προέδρων», δηλώνοντας πως η ίδια λειτουργεί ως «εγγυήτρια του θεσμικού και ιστορικού ρόλου του ΣΥΡΙΖΑ», όπως και «ο Παύλος και ο Νίκος» και όλοι όσοι έχουν μείνει στο κόμμα.

Αναφορικά με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι το «εμείς ή κανείς» ακυρώθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, όταν μίλησε για συμμαχίες στη δεύτερη κάλπη, ενώ υποστήριξε πως ακολουθεί το «ιστορικό λάθος» του ΠΑΣΟΚ το ’23, που «υποτίμησε την προγραμματική σύγκλιση και ουσιαστικά έφερε την ΝΔ πάλι στο Μαξίμου».

Έκανε λόγο, τέλος, για «οίηση και αλαζονεία», διαμηνύοντας ότι «ο νέος φορέας δεν είναι ο καλός ΣΥΡΙΖΑ και εμείς οι κακοί».

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