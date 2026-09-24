Τσίπρας: Φυγή προς τα μπρος με το «εμείς ή κανείς» – «Μονόδρομος» η ψήφος στην ΕΛ.Α.Σ. για την πολιτική αλλαγή

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Ένας πρώτος κύκλος κλείνει για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που αυτές τις μέρες φαίνεται να κάνει έναν απολογισμό της πορείας της μέχρι εδώ, έχοντας τις πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου ανά χείρας, μετά την παρουσία Τσίπρα στη ΔΕΘ.

Με τις έρευνες υπό μελέτη, η ΕΛ.Α.Σ. σχεδιάζει και τα επόμενα βήματα, αναζητώντας ποιες είναι οι ιδανικές κινήσεις που θα τις επιτρέψουν να δώσει νέα δυναμική στο εγχείρημα, ώστε να ακυρώσει την εικόνα ότι έχει πιάσει «ταβάνι» κάπου στο 17%.

Ήδη δόθηκε ένα σήμα, με τη συγκρότηση Συντονιστικών Επιτροπών, ότι αναπτύσσεται οργανωτικά σε όλη τη χώρα και ενισχύει τον μηχανισμό της, ώστε να αυξήσει την επιρροή της στην κοινωνία. Την ίδια ώρα φαίνεται να έχουν μπει στο μικροσκόπιο και τα πρόσωπα: με ποιους θα ενισχύσει την πρώτη γραμμή, ποιοι από εκείνους που αναμένουν στον προθάλαμο είναι «υποψήφιοι» για ένταξη και αξιοποίηση κ.ο.κ.

Υπέρβαση της στασιμότητας

Οι δημοσκοπήσεις των περισσότερων εταιρειών εντοπίζουν την ΕΛ.Α.Σ. μεταξύ 15% – 17% στην εκτίμηση ψήφου, με την απόσταση από τη Ν.Δ. να βρίσκεται στις 9 με 12 μονάδες στην πρόθεση ψήφου, ενώ ανεβαίνει έως τις 15 μονάδες αν μιλάμε για εκτίμηση ψήφου.

Σε ό,τι αφορά την απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν να διατηρείται μια απόσταση ασφαλείας είναι αυτές της Real Polls και της Prorata, που καταγράφουν διαφορά στις 7,1 μονάδες η πρώτη (στην εκτίμηση ψήφου, με 17,9% έναντι 10,8%, ενώ στην πρόθεση η απόσταση είναι 5,7 μονάδες) και 7,5 μονάδες η δεύτερη (στην πρόθεση). Οι άλλες μετρήσεις εντοπίζουν χαμηλότερες αποστάσεις μεταξύ 2,7 και 5 μονάδων, λόγω αυξητικής τάσης του ΠΑΣΟΚ και μικρών απωλειών της ΕΛ.Α.Σ. Το υψηλότερο ποσοστό σε αυτή τη φάση καταγράφεται στην εκτίμηση ψήφου της Real Polls (17,9%) όταν σε αντίστοιχη έρευνα του Ιουνίου η ίδια εταιρεία έβρισκε 21,4%.

Τούτων δοθέντων ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να κάνει μια «φυγή προς τα μπρος», τρόπον τινά, με τη συνέντευξη που παραχώρησε χθες στον ΣΚΑΪ, μια μέρα μετά την πρότασή του για τα καύσιμα και το πλαφόν στα 1,40 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης, που φάνηκε να δημιουργεί ρήγματα στη Ν.Δ. (Κυρανάκης, Πέτσας).

«Φλεξάρει» την κυβερνητική εμπειρία

Χθες, επέλεξε να υπερβεί την εικόνα στασιμότητας, επιδεικνύοντας αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, ξεκαθαρίζοντας από τώρα ποια θα είναι τα σκληρά διλήμματα που θα τεθούν αργά ή γρήγορα. Έβαλε έτσι «ωμά» και χωρίς περιστροφές το εκλογικό δίλημμα σε όσους επιθυμούν την πολιτική αλλαγή, με το «ή εμείς ή κανείς».

Με άλλα λόγια, έστειλε το μήνυμα ότι αν οι πολίτες θέλουν να φύγει η κυβέρνηση της Ν.Δ., δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή, η ψήφος στην ΕΛ.Α.Σ. είναι «μονόδρομος» και πως η ψήφος δεν πρέπει να κατευθυνθεί στη διαμαρτυρία και να σκορπιστεί στα μικρότερα κόμματα.

Πρόβαλε δε εμφατικά και ηχηρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΕΛ.Α.Σ. έναντι του ΠΑΣΟΚ, με βασικότερο την κυβερνητική εμπειρία, την οποία, τόνισε, δεν έχει κανένας άλλος από όσους βρίσκονται απέναντι στον Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή.

Μερικές από τις αναφορές του ήταν πολύ χαρακτηριστικές:

– «Έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης, πώς να το κάνουμε τώρα, δεν την έχει κανένας άλλος».

– «Η αλλαγή πολιτικής, θα ’ρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει και ικανός να τη φέρει, και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ΕΛ.Α.Σ., δεν είναι άλλος. Άρα να το πω και αλλιώς “ή εμείς ή κανείς”, αυτή είναι η πραγματικότητα».

– «Καλή η ψήφος διαμαρτυρίας, αλλά στο τέλος της μέρας θα μπουν τα διλήμματα και θα είναι σκληρά όπως πάντα».

Για το δε ΠΑΣΟΚ ήταν ειρωνικός λέγοντας ότι «χαίρομαι όταν παίρνει μία, μισή μονάδα», εννοώντας ότι μπορεί να «τσιμπολογάει», αλλά δεν το θεωρεί σοβαρή απειλή.

Με τα παραπάνω, κλείνει και τις συζητήσεις για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ ή και τον ΣΥΡΙΖΑ που ανακινούνται το τελευταίο διάστημα (Σιακαντάρης, Δραγασάκης, Πάνας κ.λπ.) και εκπέμπουν, αν μη τι άλλο, ηττοπάθεια.

Ο Τσίπρας είναι αποφασισμένος να μαζέψει «όλο το χαρτί» και προβάλλει το επιχείρημα πως στο παρελθόν δοκίμασε την πολιτική των συνεργασιών, συνεργάστηκε ακόμη και με τη δεξιά του Καμμένου, έφερε την απλή αναλογική, αλλά «έπαθε και έμαθε». Έτσι, ξεμπερδεύει γρήγορα και με το ερώτημα των μετεκλογικών συνεργασιών σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας μετά την πρώτη κάλπη, λέγοντας ότι «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σχηματίσουμε κυβέρνηση», προσθέτοντας πάντα ότι, αν δεν καταστεί εφικτό, «θα πάμε σε δεύτερες εκλογές» που, όπως ανέφερε και στη ΔΕΘ, «δεν είναι καμιά καταστροφή». Και είναι φανερό ότι ποντάρει στις δεύτερες που, όπως είπε χθες, θεωρεί ότι θα δώσουν ξεκάθαρη λύση, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν θα τεθούν θέματα συνεργασιών.

Ο προθάλαμος και οι ενισχύσεις

Βέβαια, δεν αρκεί η αποφασιστικότητα στην κορυφή, χρειάζεται και ικανό πλήρωμα. Κι εκεί φαίνεται να μπαίνει στο προσκήνιο ο παράγοντας παλιοί και έμπειροι. Ναι μεν ο Τσίπρας δείχνει να θέλει τέτοιες «ενέσεις» από το παρελθόν, όμως δεν μπορεί να δείξει ότι υποχωρεί από τους όρους που έχει θέσει, ότι δηλαδή κανείς δεν έρχεται με τα προνόμιά του από την προηγούμενη φάση και σίγουρα κανείς δεν έρχεται με την έδρα του. Έτσι χθες επανέλαβε μεν ότι «οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους», αλλά επιφύλαξε έπαινο για όσους έχουν ήδη παραιτηθεί κι έχουν πιάσει θέση στο «κατάστρωμα», δίνοντας τη μάχη ως «απλοί στρατιώτες». Σε αυτούς συγκαταλέγεται ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος ήδη έχει εγγραφεί στην ΕΛ.Α.Σ. και δίνει τη μάχη στην εκπροσώπηση του κόμματος στα κανάλια, ενώ και ο παραιτηθείς από την έδρα της Εύβοιας Συμεών Κεδίκογλου έχει ανακοινώσει την ένταξή του ως απλός στρατιώτης. Ενδεχομένως να πλησιάζει και η ώρα για τους Κατερίνα Νοτοπούλου και Βασίλη Κόκκαλη. Όμως ένα πρόσωπο που επίσης έχει παραιτηθεί από την έδρα του και από την Αμαλίας είχαν εξάρει τότε τη στάση του είναι και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο η ΕΛ.Α.Σ. φαίνεται να έχει στο μικροσκόπιό της. Από το ΠΑΣΟΚ, αργά ή γρήγορα, αναμένεται να επισημοποιήσει την ένταξή της και η Ρόζα Βρεττού, η οποία προ ημερών παραιτήθηκε από τη θέση τής αναπληρώτριας του τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ.

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