Τσίπρας στον ΣΚΑΪ: «Ο πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο για ενέργεια και καύσιμα» (Live)

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Στο ζήτημα της τιμής των καυσίμων αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στη συνέντευξη που δίνει στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση. «Η κυβέρνηση σίγουρα περίμενε εμένα για να συνεννοηθούν μεταξύ τους για τις τιμές των καυσίμων» σημείωσε αρχικά και τόνισε ότι «ο Κυρανάκης με δικαίωσε και είπε ότι είναι εφικτή η μείωση του φόρου στα καύσιμα», αλλά πρόσθεσε πως λίγες ώρες αργότερα το υπουργείο έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν είναι εφικτό. «Ο πόλεμος είναι εδώ. Δεν έπρεπε να περιμένουμε να φτάσει το πρόβλημα στον λογαριασμό και την πόρτα μας», είπε.

Σχετικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ενέργεια και τα καύσιμα, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα. «Ο πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο για ενέργεια και καύσιμα. Μας είπε απλά ότι περίμενε την Ευρώπη να του δώσει την άδεια για να κάνει παρέμβαση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» και υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση έχει τα εργαλεία για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά».

Ο Α. Τσίπρας αναφέρθηκε και στα περιθώρια μείωσης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρα που έχουν δημοσιονομικό κόστος. «Η κοστολόγηση δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Τα άλλα δύο έχουν. Η μείωση του ΦΠΑ έχει. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος», είπε, αλλά επισήμανε ότι το κόστος εξαρτάται από το ύψος της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο περιθώριο μέχρι το οποίο μπορεί να μειωθεί.

Σχολιάζοντας τη συζήτηση περί καρτέλ, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι φαινόμενα εναρμονισμένων πρακτικών υπάρχουν σε πολλούς τομείς της οικονομίας. «Ακούω για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ», είπε. «Εγώ λέω ότι δεν βγαίνει. Και όταν δεν βγαίνει, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του, και βλέπει την αντλία στα 2,4», ανέφερε.

Αναφερόμενος, δε, στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων τόνισε πως η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες: «Υπάρχουν υπερκέρδη, αλλά η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα», ανέφερε και πρόσθεσε πως θα μπορούσε ακόμα να εκμεταλλευτεί την υπερφορολόγηση αλλά και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Απαντώντας συνολικότερα στην κριτική της κυβέρνησης για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, τόνισε ότι «πρέπει να διαλέξουν αν τελικά τίναξα την μπάνκα στον αέρα ή αν ήμουν τσιφούτης» και πρόσθεσε ότι «όσα εξαγγείλαμε εμείς ήταν εντός των δημοσιονομικών ορίων».

Σημείωσε, δε, ότι ήταν ο πρώτος που ανακοίνωσε πως θα καταθέσει το πρόγραμμά του στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου να κοστολογηθεί. «Και να μην κάνουμε εμείς εδώ τους κοστολογητές, ούτε εσείς, ούτε εγώ. Δεν είμαστε εδώ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους», ανέφερε. Όπως είπε, οι προτάσεις του κόμματος στη ΔΕΘ διαμορφώθηκαν με «πολύ μεγάλη περίσκεψη» ως προς το δημοσιονομικό τους κόστος. «Το κάναμε αυτό διότι θεωρούμε πως το κρίσιμο θέμα στην πολιτική ζωή του τόπου είναι το έλλειμμα της αξιοπιστίας. Πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Είναι πολύ εύκολο να λες ότι θα τα κάνεις όλα. Αλλά πρέπει να λες πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ό,τι λοιπόν εξαγγείλαμε, χωράει στο δημοσιονομικό χώρο που προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο που η ίδια κυβέρνηση εξηγεί». Ειδικά για τον 13ο μισθό και 13η σύνταξη ο Α. Τσίπρας είπε ότι «για 13ο μισθό και 13η σύνταξη θα μπορούσα κι εγώ να τα εξαγγείλω, αλλά σε αυτή τη φάση πρέπει να στηρίξουμε τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας». «Για κάποιους ο λογαριασμός βγαίνει και όχι μόνο αυτό, καταγράφουν και μεγάλα κέρδη, αλλά για τους πολλούς αυτό δεν ισχύει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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