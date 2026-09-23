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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Χρυσικόπουλος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

23.09.2026 06:00

Μητσοτάκης στη Γ.Σ. του ΟΗΕ: Χωρίς… Ερντογάν, αλλά με Κάρνεϊ, Γκουτέρες, απόδημους και επενδυτές

23.09.2026 06:00
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Από τη δυτική ακτή των ΗΠΑ και τις επισκέψεις και επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταβαίνει σήμερα στα ανατολικά – στη Νέα Υόρκη – προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Κατ’ αρχάς, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και, κατά τα φαινόμενα, ένα τέτοιο ενδεχόμενο φαντάζει πλέον από μακρινό έως εντελώς απίθανο – αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την ομιλία του στη Γ.Σ. του ΟΗΕ ο πρωθυπουργός θα κάνει αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα «ήρεμα νερά» που το τελευταίο διάστημα είναι… ταραγμένα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητά και δεν διαπραγματεύεται κυριαρχικά δικαιώματα.

Σήμερα το πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη περιλαμβάνει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντιομαγέ Ντιακάρ Φαγέ, τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, και τον Καναδό ομόλογό του, Μαρκ Κάρνεϊ, συνάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της νέας σχέσης – αυτής του συνδεδεμένου μέλους – που προσπαθούν να σφυρηλατήσουν Οτάβα και Βρυξέλλες. Στις 10 το πρωί, ώρα Νέας Υόρκης, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye», μιας πρωτοβουλίας της Κομισιόν για τη μελέτη της κατάστασης των ωκεανών, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση ομογενειακών οργανώσεων – ήδη ο Κ. Μητσοτάκης, στη συζήτηση που είχε στο Σαν Φρανσίσκο, κάλεσε τους αποδήμους να εγγραφούν στη σχετική πλατφόρμα και να ψηφίσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές, καθώς η ΝΔ επενδύει πολλά στην ψήφο των ομογενών.

Το απόγευμα της Πέμπτης, και αφού θα έχει προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γ.Σ. του Οργανισμού. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές – η αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα αποτελεί μέγιστο στόχο της κυβέρνησης –, στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe-Gulf Forum, που συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna και το Atlantic Council, το μεσημέρι θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων και, εν συνεχεία, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζέι Μπάνγκα, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia με τίτλο «AI + Culture».

Τέλος, την Παρασκευή το πρωί, ώρα Νέας Υόρκης, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομόλογό του, Βασίλε Τοφάν.

Σημειώνεται ότι, μιλώντας στο Σαν Φρανσίσκο με τη Γενική Διευθύντρια και Αρχισυντάκτρια του TechCrunch, Κόνι Λοΐζος, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere», αναφέρθηκε και στις επόμενες εκλογές, λέγοντας ότι «έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές» και προσθέτοντας ότι «στην Ελλάδα δεν υπάρχει όριο όσον αφορά τις θητείες. Η αλήθεια είναι, όμως, ότι δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. Οπότε ξέρουμε ότι εδώ επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο».

Μάλιστα, συνεχίζοντας την αναφορά του στις επόμενες εκλογές, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «θέλω να μιλήσω για το μέλλον, αλλά συνάμα υπενθυμίζω στους πολίτες ότι η πρόοδος που έχουμε σημειώσει είναι πάντα εύθραυστη. Αν αναλάβει την εξουσία μια άλλη κυβέρνηση και αποφασίσει να ξαναβάλει τη χώρα στον δρόμο των δαπανών που υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας, δεν θα αργήσουν πολύ οι αγορές ομολόγων να στραφούν εναντίον μας. Πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μου να υπενθυμίσω ότι έχουμε διανύσει μια πολύ δύσκολη πορεία, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο και πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο όσα έχουμε πετύχει».

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