ΑΛΟΥΜΥΛ: Διπλασίασε τα κέρδη, επενδύει στην Αίγυπτο και αφήνει πίσω την αναδιάρθρωση του 2020

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Με τα κέρδη να τρέχουν με πολλαπλάσια ταχύτητα από τις πωλήσεις και με την έξοδο από την αναδιάρθρωση χρέους του 2020 να βρίσκεται πλέον στον ορίζοντα, η ΑΛΟΥΜΥΛ του Γιώργου Μυλωνά επιχειρεί να περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγική παρουσία της εκτός Ελλάδας.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 έκλεισε με αύξηση του ενοποιημένου τζίρου κατά 16%, στα 288,3 εκατ. ευρώ, αλλά η μεγάλη αλλαγή καταγράφεται στην κερδοφορία.

Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 45,25% και έφτασαν τα 43,4 εκατ. ευρώ, από 29,9 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο να ανεβαίνει στο 15,06% από 12,02%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στην τελική γραμμή: τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 19,2 εκατ. ευρώ, από 8,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 25,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 63,78%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 71,75%, στα 30 εκατ. ευρώ.

Τα περιθώρια ανέβηκαν

Πίσω από την ενίσχυση των αποτελεσμάτων βρίσκεται και η σημαντική βελτίωση των περιθωρίων.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 28,6%, στα 82,7 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να φτάνει στο 28,69% από 25,87%.

Παράλληλα, τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης αυξήθηκαν κατά 8,84%, δηλαδή με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό από την αύξηση των πωλήσεων. Οι ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές περιορίστηκαν επίσης στα 400.000 ευρώ, έναντι 1,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η ανάπτυξη προήλθε τόσο από την Ελλάδα όσο και από τις διεθνείς αγορές. Οι εγχώριες πωλήσεις προς τρίτους αυξήθηκαν κατά 18,73%, στα 99,3 εκατ. ευρώ, ενώ στις χώρες εκτός Βαλκανίων η άνοδος έφτασε το 21,2%, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 128,6 εκατ. ευρώ.

Πλέον οι συγκεκριμένες αγορές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 45% του ενοποιημένου τζίρου. Στα Βαλκάνια η αύξηση ήταν σαφώς ηπιότερη, κατά 2,62%, στα 60,5 εκατ. ευρώ.

Το στοίχημα των 135 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη ημέρα του ομίλου έχει η αναχρηματοδότηση του δανεισμού.

Στις 22 Ιουλίου η ΑΛΟΥΜΥΛ υπέγραψε συμφωνία βασικών όρων με τις πιστώτριες τράπεζες για νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο έως 135 εκατ. ευρώ.

Στόχος είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού και, κυρίως, η έξοδος από τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Χρέους του 2020. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, εφόσον υπογραφούν τα οριστικά συμβατικά κείμενα.

Ήδη η εικόνα της μόχλευσης έχει βελτιωθεί. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 21,44%, στα 217,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός στα 147,9 εκατ. ευρώ. Ο λόγος συνολικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια μειώθηκε έτσι στο 0,82 από 0,94.

Νέα γραμμή παραγωγής στην Αίγυπτο

Ταυτόχρονα ο όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό πρόγραμμα, με αιχμή την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας και τις διεθνείς αγορές.

Στην Αίγυπτο, η θυγατρική ALUMIL MISR FOR TRADING έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση έως 13,75 εκατ. ευρώ από την EBRD για την κατασκευή νέας γραμμής διέλασης αλουμινίου στη Βιομηχανική Ζώνη Polaris του Καΐρου. Μέχρι το τέλος Ιουνίου είχαν εκταμιευθεί 9,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα «τρέχουν» δύο ομολογιακά δάνεια, ύψους 12,3 εκατ. και 4,8 εκατ. ευρώ, για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και ψηφιακό μετασχηματισμό αντίστοιχα. Μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης με σταθερό επιτόκιο 1%.

Η συνέχεια, πάντως, δεν είναι χωρίς κινδύνους. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι αμερικανικοί δασμοί, το ενεργειακό κόστος και κυρίως οι έντονες διακυμάνσεις στην τιμή του αλουμινίου παραμένουν οι βασικές μεταβλητές για το δεύτερο εξάμηνο.

Η ΑΛΟΥΜΥΛ επιχειρεί να περιορίσει την έκθεσή της μέσω συμβάσεων προμήθειας πρώτων υλών και ρητρών αναπροσαρμογής στις τιμές πώλησης. Σε περιόδους απότομης ανόδου των τιμών, ωστόσο, παραμένει ο κίνδυνος να μεσολαβεί χρονικό διάστημα μέχρι το αυξημένο κόστος να περάσει στον πελάτη.

Για τον όμιλο του Γιώργου Μυλωνά, το δεύτερο εξάμηνο έχει έτσι διπλό στοίχημα: να διατηρήσει τον υψηλό ρυθμό κερδοφορίας μέσα σε μια ασταθή διεθνή αγορά και, ταυτόχρονα, να κλείσει οριστικά έναν κύκλο που άνοιξε με την αναδιάρθρωση του 2020.

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