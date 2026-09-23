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23.09.2026 07:27

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Η Πηνελόπη προσπάθησε να αμυνθεί από τις μαχαιριές του δολοφόνου της – Σοκάρουν τα ευρήματα

23.09.2026 07:27
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Μαρτύρησε στα χέρια του δολοφόνου της η 25χρονη Πηνελόπη στην Ηγουμενίτσα όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η άτυχη γυναίκα που έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του δολοφόνου στην Ηγουμενίτσα προσπάθησε να αμυνθεί και να σώσει τη ζωή της. Αυτό δείχνουν τα τραύματα που υπάρχουν στα χέρια της.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 27χρονος την κατακρεούργησε, καθώς έχει δεχτεί 15 μαχαιριές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη δολοφονία στην Ηγουμενίτσα, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Γιάννης Αιβατίδης που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος, ενώ τρία από αυτά ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Εικάζεται ότι προσπάθησε να φύγει και υπήρξε καταδίωξη, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο 27χρονος να την αιφνιδίασε και να μην είχαν κάποιο ραντεβού. Παράλληλα, στο αριστερό χέρι της 25χρονης εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα.

Κατά τη νεκροψία-νεκροτομή διαπιστώθηκαν επίσης δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και επιπλέον κακώσεις στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα.

Από τα επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος, τα τρία είχαν μεγάλο βάθος, με τη λεπίδα να έχει εισχωρήσει μέχρι το όριο που επέτρεπε το μήκος της. Τα συγκεκριμένα τραύματα έφταναν μέχρι την περιοχή του θώρακα.

Η τελευταία πράξη του δράματος αναμένεται σήμερα στις 11 το πρωί στην Μεταμόρφωση Αττικής. Εκεί η οικογένεια, όπως και οι φίλοι και οι συγγενείς της θα αποχαιρετήσουν την 25χρονη Πηνελόπη.

Πορεία μνήμης για την 25χρονη Πηνελόπη

Στους δρόμους της Ηγουμενίτσας βγήκαν το απόγευμα της Τρίτης, 22/9, κάτοικοι της πόλης, τιμώντας τη μνήμη της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία δολοφονήθηκε το βράδυ της Κυριακής, 20/9, από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δημαρχείου, έπειτα από κάλεσμα της «Πρωτοβουλίας Γυναικών Ηγουμενίτσας». Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άνθρωποι κάθε ηλικίας συμμετείχαν στην κινητοποίηση, εκφράζοντας την οργή και τη θλίψη τους για τη δολοφονία της νεαρής γυναίκας.

Το μήνυμα κατά των γυναικοκτονιών

Με πανό στα χέρια, οι συγκεντρωμένοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Μεταξύ άλλων αναγράφονταν τα συνθήματα «Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη» και «Οργή και θλίψη καμία άλλη να μη λείψει».

Η πορεία κατέληξε στον ποδηλατόδρομο της πόλης, στο σημείο όπου η 25χρονη έχασε τη ζωή της

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