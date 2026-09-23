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23.09.2026 08:15

Hellenic Properties: Από το Ζαγόρι ξεκινά η νέα ξενοδοχειακή πλατφόρμα με στόχο επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ

23.09.2026 08:15
Aristi Mountain Resort & Villas1

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Έναν νέο κύκλο επενδύσεων στον ελληνικό τουρισμό ανοίγει η Hellenic Properties, επιλέγοντας αυτή τη φορά να κινηθεί μακριά από τους κορεσμένους τουριστικούς προορισμούς και να αναζητήσει ευκαιρίες σε περιοχές με μικρότερη ανάπτυξη, αλλά ισχυρή ταυτότητα και δυνατότητα δωδεκάμηνης λειτουργίας.

Η πρώτη κίνηση έγινε στο Ζαγόρι, με την εξαγορά του Aristi Mountain Resort & Villas από τον επιχειρηματία Βασίλη Ιωσηφίδη. Η συμφωνία αποτελεί την αφετηρία για τη δημιουργία νέας ξενοδοχειακής πλατφόρμας από τη Hellenic Properties του Ερρίκου Αρώνες, η οποία εξετάζει ήδη αντίστοιχες επενδυτικές ευκαιρίες τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και σε νησιωτικούς προορισμούς που παραμένουν έξω από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού.

Το μοντέλο που επιλέγεται διαφέρει από τη συνήθη πρακτική μεγάλων τουριστικών επενδύσεων. Η εταιρεία δεν αναζητεί απαραιτήτως νέα μεγάλα resorts, αλλά υφιστάμενες μονάδες με αναγνωρίσιμο χαρακτήρα, τις οποίες μπορεί να αναβαθμίσει και να επεκτείνει χωρίς να χαθεί η σύνδεσή τους με τον προορισμό.

Στην περίπτωση του Aristi, μάλιστα, δεν σχεδιάζεται αλλαγή διαχειριστή. Η σημερινή διοικητική ομάδα παραμένει στη θέση της, ενώ στόχος είναι η σταδιακή ενίσχυση των υποδομών και της δυναμικότητας του ξενοδοχείου.

Το Aristi Mountain Resort αποτελείται από οκτώ ανεξάρτητα πέτρινα κτίρια και διαθέτει συνολικά 26 δωμάτια, σουίτες και βίλες. Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται το εστιατόριο Salvia, spa και χώροι ευεξίας, πισίνες και χώρος εκδηλώσεων. Λειτουργεί σε δωδεκάμηνη βάση, ενώ το 2026 διατήρησε τη διάκριση των δύο Κλειδιών MICHELIN.

Η επιλογή του Ζαγορίου δείχνει και τη γενικότερη κατεύθυνση στην οποία θέλει να κινηθεί η Hellenic Properties. Η εταιρεία βλέπει επενδυτικό χώρο σε περιοχές όπου υπάρχει ισχυρό τουριστικό προϊόν, αλλά όχι ακόμη η ένταση ανάπτυξης που παρατηρείται σε Μύκονο, Σαντορίνη και άλλους ώριμους προορισμούς.

Παράλληλα, δίνεται βάρος στη δωδεκάμηνη λειτουργία, ώστε η απόδοση της επένδυσης να μην εξαρτάται αποκλειστικά από λίγους μήνες υψηλής τουριστικής περιόδου.

Η νέα δραστηριότητα στη φιλοξενία εντάσσεται σε ένα σαφώς μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο. Από το 2019 η Hellenic Properties έχει τοποθετήσει περισσότερα από 165 εκατ. ευρώ σε 14 projects, στους τομείς των γραφείων, των logistics, της κατοικίας και της φιλοξενίας.

Ο στόχος είναι το συνολικό ύψος των επενδύσεων να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ έως το 2030, γεγονός που σημαίνει ότι την επόμενη τετραετία αναμένεται σημαντική επιτάχυνση νέων τοποθετήσεων.

Το Aristi, επομένως, δεν αποτελεί μία μεμονωμένη ξενοδοχειακή εξαγορά. Είναι το πρώτο κομμάτι μιας νέας πλατφόρμας, μέσω της οποίας η Hellenic Properties επιχειρεί να αποκτήσει θέση στην επόμενη φάση ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού, αναζητώντας υπεραξίες εκεί όπου μέχρι σήμερα οι μεγάλοι επενδυτές είχαν μικρότερη παρουσία.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 09:15
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