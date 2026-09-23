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ΥΓΕΙΑ

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23.09.2026 09:18

Αναγνώρισε το SOS: «Όταν οι νεφροί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την καρδιά σου, μην τους αγνοείς»

23.09.2026 09:18
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  • Η διεθνής πρωτοβουλία «Αναγνώρισε το SOS» στοχεύει στην ενημέρωση για την αλβουμινουρία, έναν πρώιμο δείκτη καρδιαγγειακού κινδύνου που εντοπίζεται μέσω της απλής εξέτασης ούρων uACR.
  • Η εκστρατεία υποστηρίζεται από επτά ιατρικές εταιρείες και ενώσεις ασθενών, προωθώντας τον συστηματικό έλεγχο σε άτομα με υπέρταση και διαβήτη για την έγκαιρη διάγνωση.
  • Η Boehringer Ingelheim Ελλάς παρουσίασε τη δράση, τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης για την προστασία της καρδιάς και των νεφρών από «σιωπηλά» προβλήματα υγείας.
  • Η ενημέρωση του κοινού θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ, ψηφιακού περιεχομένου και δράσεων σε φαρμακεία για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επαγγελματιών υγείας.

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Αρκεί μια απλή εξέταση ούρων για να προληφθεί ο καρδιακός κίνδυνος. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς παρουσιάστηκε χθες η διεθνή πρωτοβουλία «Αναγνώρισε το SOS», μια εκστρατεία ενημέρωσης που στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό ενός «σιωπηλού» αλλά κρίσιμου προειδοποιητικού σήματος: της αλβουμινουρίας. Πρόκειται για έναν πρώιμο δείκτη καρδιαγγειακού κινδύνου, ο οποίος μπορεί να εντοπιστεί με μία απλή εξέταση ούρων (uACR).

Το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι σαφές: «Όταν οι νεφροί εκπέμπουν SOS για την καρδιά σου, μην τους αγνοείς». Την εκστρατεία παρουσίασε χθες η Boehringer Ingelheim Ελλάς, σε εκδήλωση που  πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Τι είναι η αλβουμινουρία

Η πρωτοβουλία εστιάζει στην αλβουμινουρία, μια αύξηση της πρωτεΐνης αλβουμίνης στα ούρα, η οποία αποτελεί πρώιμο δείκτη αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου. Η ανίχνευσή της γίνεται μέσω της εξέτασης uACR, μιας απλής και προσιτής εξέτασης ούρων, που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, η οποία μπορεί να αποκαλύψει προβλήματα πριν εμφανιστούν συμπτώματα.

Η πρωτοβουλία ενημέρωσης

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη επτά ιατρικών εταιρειών: Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας, Ελληνικό Δίκτυο Διαβήτη στην ΠΦΥ και Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης. Παράλληλα, στηρίζεται από ενώσεις ασθενών όπως η ΕΛΟΔΙ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Καρδιοπάθειες.

Η εκστρατεία θα αναπτυχθεί μέσα από τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, υπαίθρια προβολή, ψηφιακό περιεχόμενο, ενημερωτικές δράσεις σε φαρμακεία και ειδικά διαμορφωμένα σημεία ενημέρωσης για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας.

Ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάς, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία της εταιρείας, την παραγωγική μονάδα στο Κορωπί και τις πρόσφατες επενδύσεις που ενισχύουν τον διεθνή ρόλο της Ελλάδας στον όμιλο. Ο κ. Αναγνωστάκης τόνισε ότι «η καινοτομία έχει ουσιαστικό αντίκτυπο μόνο όταν ο κίνδυνος αναγνωρίζεται εγκαίρως», επισημαίνοντας πως η πρωτοβουλία εντάσσεται στη φιλοσοφία της εταιρείας για ενημέρωση, πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση. Στη συζήτηση, που συντόνισε η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου, συμμετείχαν κορυφαίοι εκπρόσωποι της Νεφρολογίας, Καρδιολογίας, Υπέρτασης και Διαβήτη, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση καρδιάς και νεφρών.

Ύπουλη η χρόνια νεφρική νόσος

Ο καθηγητής Ευάγγελος Παπαχρήστου σημείωσε ότι η Χρόνια Νεφρική Νόσος εξελίσσεται συχνά χωρίς συμπτώματα, τονίζοντας την ανάγκη πρώιμου ελέγχου σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τούτουζας τόνισε ότι η παρουσία αλβουμίνης στα ούρα μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημάδι αυξημένου καρδιαγγειακού και νεφρικού κινδύνου. Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο eGFR και uACR στους ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο.

Προσοχή στην υπέρταση και τον σακχαρώδη διαβήτη

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης ανέφερε ότι η αντιμετώπιση της υπέρτασης δεν περιορίζεται στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, αλλά στη συνολική προστασία των οργάνων-στόχων.

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μακρυλάκης τόνισε ότι στον διαβήτη πρέπει να αξιολογείται συστηματικά η υγεία καρδιάς και νεφρών, με τον έλεγχο eGFR και uACR να αποτελεί βασικό εργαλείο παρακολούθησης.

Η πρωτοβουλία «Αναγνώρισε το SOS» μετατρέπει ένα παγκόσμιο σήμα κινδύνου σε πρακτικό εργαλείο πρόληψης. Ενθαρρύνει άτομα με Αρτηριακή Υπέρταση ή Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 να συζητήσουν με τον γιατρό τους για την εξέταση uACR, συμβάλλοντας σε περισσότερη ενημέρωση, συστηματικό έλεγχο και έγκαιρη διάγνωση. Η εκστρατεία στοχεύει τελικά στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, ενισχύοντας την πρόληψη και την προστασία της υγείας σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου.

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