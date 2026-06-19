Εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του νεφρού: Μια ύπουλη νόσος που αφορά όσους είναι άνω των 50 ετών

«Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού!». Το σημαντικό αυτό μήνυμα στέλνει η νέα εκστρατεία ενημέρωσης, που υλοποιεί η εταιρεία Ipsen Ελλάδος, υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ).

Ο καρκίνος του νεφρού στα αρχικά στάδια συνήθως δεν προκαλεί σαφή ή ειδικά συμπτώματα, με συνέπεια πολλοί άνθρωποι να μη γνωρίζουν ότι νοσούν. Δυστυχώς έτσι χάνεται πολύτιμος χρόνος και όταν απευθυνθούν στον γιατρό, η νόσος είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Για το λόγο αυτό, σκοπός της εκστρατείας, είναι να ενημερώσει το κοινό για αυτή την ιδιαίτερα επικίνδυνη και ύπουλη ασθένεια και να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Η νέα εκστρατεία παρουσιάστηκε χθες σε συνέντευξη Τύπου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Νεφρού (18 Ιουνίου), και συμμετείχαν ειδικοί ιατροί, εκπρόσωποι των ασθενών και της Ipsen Ελλάδος.

Αναλυτικά, ο Καθηγητής Αριστοτέλης Μπάμιας, αναφέρθηκε στους παράγοντες κινδύνου και στα συμπτώματα που θα πρέπει να υποψιάσουν τους πολίτες. Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι ο καρκίνος του νεφρού εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (60-70 ετών).

Οι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι:

– το κάπνισμα,

– η παχυσαρκία,

-η υπέρταση,

-η χρόνια νεφρική νόσος,

-η έκθεση σε τοξικές ουσίες

– η κληρονομικότητα (σε μικρό ποσοστό).

Η νόσος μπορεί να εξελίσσεται σιωπηλά, όμως υπάρχουν συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται, όπως:

– η παρουσία αίματος στα ούρα,

-ο επίμονος πόνος στη νεφρική χώρα,

-η χρόνια κόπωση,

-ο πυρετός χωρίς προφανή λοίμωξη

-η δύσκολα ρυθμιζόμενη υπέρταση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άμεση επίσκεψη στον ιατρό επιβάλλεται και εφόσον γίνει νωρίς στην πορεία της νόσου, μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Ο Επίκουρος Καθηγητής Μιχαήλ Λιόντος, ανέφερε ότι η θεραπευτική προσέγγιση δεν είναι ίδια για όλους τους ασθενείς, αλλά εξατομικεύεται ανάλογα με το στάδιο, τα χαρακτηριστικά του καρκινικού όγκου και τις ατομικές ανάγκες του ασθενούς. Στα πρώιμα στάδια της νόσου η βασική θεραπευτική επιλογή είναι η χειρουργική αφαίρεση του όγκου, ενώ στα προχωρημένα στάδια, πέρα από τη χειρουργική επέμβαση, μπορεί να χορηγηθούν εξειδικευμένα, πιο αποτελεσματικά φάρμακα.

Ο Εμμανουήλ Σαλούστρος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), υπογράμμισε ότι ο καρκίνος του νεφρού αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα νόσου όπου η πρόληψη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η ανοσοθεραπεία, οι στοχευμένες θεραπείες και οι σύγχρονοι συνδυασμοί τους έχουν βελτιώσει σημαντικά την πρόγνωση των ασθενών, προσφέροντας περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη ποιότητα ζωής ακόμη και σε προχωρημένα στάδια της νόσου.

Εκπροσωπώντας την κοινότητα των ασθενών, η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.), ανέδειξε τον πολύπλευρο αντίκτυπο της νόσου στην καθημερινότητα των ασθενών και των φροντιστών τους, περιγράφοντας τη σωματική, ψυχολογική, κοινωνική και οικονομική διάσταση της διαδρομής τους με τον καρκίνο του νεφρού.

Ο Χρήστος Ελευθερίου, Corporate Affairs and Value & Access Director Ipsen Greece, Cyprus & Israel παρουσίασε το αποτύπωμα της Ipsen στον τομέα της Ογκολογίας, επισημαίνοντας την εστίαση της εταιρείας σε δύσκολες στην αντιμετώπιση μορφές καρκίνου και τη δέσμευσή της για την παροχή ουσιαστικής υποστήριξης στους ασθενείς και τους φροντιστές τους.

Η Αλεξάνδρα Κιτσαντά, Corporate Affairs Lead Ipsen Greece, Cyprus & Israel έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη για την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από τον καρκίνο του νεφρού στην Ελλάδα, καθώς είναι σημαντική η επιβάρυνση που η νόσος προκαλεί στους ασθενείς, στους φροντιστές και στο σύστημα υγείας.

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