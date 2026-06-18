Α. Γεωργιάδης: «Δόθηκε παράταση στην προκήρυξή των 1.131 γιατρών και φέτος θα είναι περισσότεροι στα νησιά»

Με αισιόδοξα μηνύματα ξεκινάει η φετινή καλοκαιρινή περίοδο για την υγειονομική κάλυψη των νησιών. Συγκεκριμένα το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν τα λιγότερα κενά της τελευταίας εικοσαετίας, ενώ φέτος η εικόνα είναι ακόμη καλύτερη, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Μάλιστα οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό αναμένεται να είναι λιγότερες καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά το ενδιαφέρον των γιατρών. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η προκήρυξη των 1.131 θέσεων, που έληξε χθες, πήρε παράταση μιας εβδομάδας, ώστε να προλάβουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όπως ανέφερε ο ίδιος σήμερα το πρωί στο ΑCTION 24.

«Πέρσι είχαμε τα λιγότερα κενά της τελευταίας εικοσαετίας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, είχαμε καλύψει περίπου το 50% των κενών του ’24. Φέτος είμαστε ακόμα καλύτερα από το ’25 και σε μία εβδομάδα που θα ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων για τις 1.131 θέσεις γιατρών που προκηρύξαμε, θα καλυφθούν και πολλές περισσότερες. Κανονικά χθες έληγε η προθεσμία αλλά έδωσα παράταση μία εβδομάδα γιατί είχαμε 890 οριστικές αιτήσεις και άλλες 2.000 περίπου σε εκκρεμότητα. Έδωσα παράταση μίας εβδομάδας για να προλάβουν και οι υπόλοιποι να κάνουν οριστική την αίτησή τους. Εάν όλες οι αιτήσεις γίνουν οριστικές ή έστω τα 2/3 αυτών, θα έχουμε περίπου 2.000 αιτήσεις για 1.131 θέσεις. Και αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση σε όσους λένε ότι κάνουμε προσκλήσεις και βγαίνουν άγονες. Όχι, δεν βγαίνουν όλες άγονες είναι η απάντηση. Στα νησιά με τη δωρεά του Στέλιου Χατζηϊωάννου έχουμε κάλυψη 100%», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Το νέο Κ. Υ στα Ψαρά και οι δωρεάν οικίες για τους υγειονομικούς

Ο υπουργός υγείας αναφέρθηκε και στο καινούργιο Κέντρο Υγείας στα Ψαρά που έχουν χτιστεί οικίες για τη δωρεάν διαμονή των γιατρών. Μάλιστα όπως είπε θα επισκεφθεί το νησί μέσα στο Καλοκαίρι και θα διανυκτερεύσει μια βράδια σε ένα από αυτά τα σπίτια.

«Όταν σχεδιάσαμε το μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών υγείας, μου είχε φέρει ο Δήμαρχος Ψαρών μία μελέτη για να κάνουμε ένα πολύ σπουδαίο Κέντρο Υγείας εκεί. Ίσως και υπερβολικό για το μέγεθος του νησιού και του πληθυσμού αλλά αποφάσισα και το έκανα και μάλιστα δεν έκανα μόνο το κέντρο υγείας, έκανα και κατοικίες γιατρών», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε: « Πιστεύω ότι ο τόπος μας έχει ηθική υποχρέωση στα Ψαρά. Η Ελλάδα για να υπάρχει σήμερα, τα Ψαρά πληρώσανε βαρύ τίμημα. Το να επιστρέφει η ελληνική δημοκρατία ένα μικρό κομμάτι αυτής της ιστορικής ευγνωμοσύνης σε αυτόν τον τόπο, το θεωρώ ηθική μας υποχρέωση».

Τα παράπονά σας στη ΔΕΗ για τις διακοπές στο Νοσοκομείο της Νίκαιας

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο της Νίκαιας ,που έγινε στις 16 Ιουνίου από τις 19.30 ως και τις 21.30 το βράδυ, επισημαίνοντας ότι η γεννήτρια δούλεψε κανονικά: «Σε δύο μηχανήματα κάηκαν οι ταμπλέτες, μπορεί να συμβεί εάν υπάρχει ξαφνική πτώση του ρεύματος. Η πτώση του ρεύματος δεν έγινε επειδή «διαλύεται το ΕΣΥ» ή επειδή «δεν έχει ρεύμα ο Άδωνις. Η πτώση του ρεύματος έγινε από τη ΔΕΗ. Εγώ δεν παράγω ρεύμα στο ΕΣΥ, σωστά; Οι γεννήτριες πήρανε μπρος, δουλέψανε μια χαρά, το νοσοκομείο δε σταμάτησε να λειτουργεί ούτε ένα λεπτό, οι δύο ταμπλέτες που κάηκαν είχαν αντικατασταθεί στην επόμενη μισή ώρα», σημείωσε.

Για τις χιλιάδες άδειες και ρεπό που χρωστούν στους εργαζομένους στο Αττικό

Έως και 4 χρόνια θα αναμένουν μέχρι να δοθούν σταδιακά όλες οι άδειες και τα ρεπό, στους εργαζομένους του Νοσοκομείο Αττικόν, ενημέρωσε ο υπουργός τονίζοντας ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε κατά την πανδημία του κορωνοιού.

«Οι άδειες και οι υπερωρίες που λένε συνεχώς οι συνδικαλιστές, είναι το φορτίο των ρεπό και αδειών που δεν δόθηκαν την εποχή του COVID. Δίνουμε παραπάνω άδειες κάθε χρόνο. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε να δώσουμε σε έναν χρόνο χρωστούμενα 2-3 ετών διότι θα κλείσουν τα νοσοκομεία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ξέρουν ότι χρόνο με το χρόνο μειώνεται η διαφορά. Δίνονται παραπάνω ρεπό και άδειες κάθε χρόνο, ώστε σιγά σιγά σε ένα διάστημα τριών τεσσάρων ετών να επιστραφούν οι άδειες που έχασαν», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ολόκληρη η συνέντευξη στο ακόλουθο link:

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