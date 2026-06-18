Τα εμβόλια HPV μηδενίζουν τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας πριν από τα 30

Οι γυναίκες που έλαβαν το εμβόλιο κατά του HPV στην πρώιμη εφηβεία, έχουν σχεδόν μηδενικό κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας πριν από την ηλικία των 30 ετών.

Ωστόσο η μείωση των ποσοστών εμβολιασμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των θανάτων που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, όπως αναφέρει μια πρωτοποριακή μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Lancet.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και οι ιοί ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) υψηλού κινδύνου προκαλούν το 99% των περιπτώσεων. Περίπου 3.300 γυναίκες στην Αγγλία διαγιγνώσκονται με την ασθένεια κάθε χρόνο.

Ενώ το εμβόλιο κατά του HPV αποτρέπει περίπου το 90% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας, μέχρι σήμερα η επίδρασή του στην επιβίωση ήταν άγνωστη, όπως αναφέρει ο The Gurdian.

Σε νέα ανάλυση, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου (QMUL) χρησιμοποίησαν επίσημα δεδομένα θνησιμότητας από καρκίνο και εμβολιασμού για γυναίκες ηλικίας 20 έως 34 ετών για να υπολογίσουν την επίδραση του εμβολιασμού στην επιβίωση από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Τα ευρήματα

Ενώ η μελέτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Cancer Research UK και δημοσιεύτηκε στο Lancet, έδειξε μικρή αλλαγή στη θνησιμότητα από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε εκείνους που δεν έλαβαν ποτέ εμβόλιο κατά του HPV, υπήρξαν σημαντικές μειώσεις σε εκείνους που έλαβαν εμβόλιο μετά την εισαγωγή του εμβολίου κατά του HPV το 2008.

Ο αντίκτυπος στη θνησιμότητα είναι τόσο μεγάλος που οι συγγραφείς εκτιμούν ότι η πιθανότητα τα κορίτσια που εμβολιάζονται σε ηλικία 12 ή 13 ετών να πεθάνουν από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας πριν από την ηλικία των 30 ετών είναι σχεδόν μηδενική. Για τις εμβολιασμένες γυναίκες ηλικίας 30-34 ετών, ο σχετικός κίνδυνος θανάτου από την ασθένεια είναι 63% χαμηλότερος.

Και για πρώτη φορά στην καταγεγραμμένη ιστορία, καμία γυναίκα ηλικίας 20 έως 24 ετών δεν πέθανε από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στην Αγγλία μεταξύ 2020 και 2024. Συνολικά, το εμβόλιο κατά του HPV έχει σώσει εκατοντάδες ζωές, καταλήγουν οι συγγραφείς.

Ο Peter Sasieni, καθηγητής επιδημιολογίας καρκίνου στο QMUL και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Εκτιμούμε ότι από την εισαγωγή του, ο εμβολιασμός κατά του HPV έχει αποτρέψει σχεδόν 200 νεαρές γυναίκες από το να πεθάνουν από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στην Αγγλία».

Το εμβόλιο, το οποίο προστατεύει επίσης από ορισμένους καρκίνους του πρωκτού, του πέους, του κόλπου, του αιδοίου, του στόματος και του λαιμού, καθώς και από κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων, χορηγείται σε κορίτσια και αγόρια στην 8η τάξη του δημοτικού , ενώ σε ορισμένες περιοχές προσφέρονται αναπληρωματικοί εμβολιασμοί στις τάξεις 9 και 10.

Η παγκόσμια στρατηγική του ΠΟΥ για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ορίζει ότι έως το 2030, όλες οι χώρες θα πρέπει να εμβολιάζουν το 90% των κοριτσιών με το εμβόλιο κατά του HPV έως την ηλικία των 15 ετών, να εξετάζουν το 70% των γυναικών και να θεραπεύουν το 90% όσων πάσχουν από παθήσεις του τραχήλου της μήτρας.

Μέχρι την πανδημία, τα ποσοστά εμβολιασμού ήταν κοντά στον στόχο του ΠΟΥ, αλλά έχουν μειωθεί σημαντικά έκτοτε.

«Με ποσοστό κάλυψης του εμβολίου κατά του HPV σχεδόν 90% σε γυναίκες που γεννήθηκαν μεταξύ 1995 και 2004, αναμένουμε να δούμε χιλιάδες θανάτους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας να αποτρέπονται σε αυτές τις γυναίκες τα επόμενα χρόνια», δήλωσε η Sasieni.

«Ο εμβολιασμός κατά του HPV σε συνδυασμό με τον έλεγχο του τραχήλου της μήτρας θα μπορούσε να μειώσει τα ποσοστά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε σημείο που σχεδόν κανείς να μην τον εμφανίζει».

Αλλά είπε ότι οι θάνατοι και τα κρούσματα θα μπορούσαν να αυξηθούν ξανά επειδή λιγότεροι έφηβοι εμβολιάζονται.

Την ίδια εκτίμηση εκφράζει και η Έλεν Χάιντμαν, επικεφαλής νοσοκόμα στο φιλανθρωπικό ίδρυμα για τον γυναικολογικό καρκίνο The Eve Appeal, η οποία δήλωσε ότι «ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας δεν θα εξαλειφθεί εκτός εάν βελτιωθούν τα ποσοστά εμβολιασμού και ελέγχου και όσοι τον χρειάζονται λάβουν έγκαιρη θεραπεία».

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