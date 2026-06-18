Οι λύσεις τηλεϊατρικής TytoCare στην έκθεση BEYOND 2026

Η ιατρική εταιρεία «EmergencyHelp», πρωτοπόρος στις εφαρμογές σύγχρονης διαγνωστικής τηλεϊατρικής στην Ελλάδα, παρουσίασε την πλατφόρμα Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής Νέας Γενιάς TytoCare, στην κορυφαία έκθεση τεχνολογίας BEYOND 2026 που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Η «EmergencyHelp» φέρνει νέες δυνατότητες ιατρικής φροντίδας εξ αποστάσεως, παρέχοντας λύσεις τηλεϊατρικής με τη χρήση σύγχρονου διαγνωστικού εξοπλισμού, μέσα από διεθνώς πιστοποιημένο σύστημα που λειτουργεί σε πάνω από 40 χώρες και επιτρέπει αξιολόγηση και διάγνωση από απόσταση, συμπεριλαμβανομένων ειδικών εξετάσεων, ακόμη και σε παιδιά.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένες πλατφόρμες, όπως η TytoCare, της οποίας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος, για να προσφέρει:

Απομακρυσμένη ιατρική εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο.

Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο, όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακρόαση πνευμόνων, μέτρηση θερμοκρασίας, οξυμετρία, ωτοσκόπηση, επισκόπηση στοματοφάρυγγα και δέρματος, κ.ά.

Διασύνδεση με ιατρούς εξειδικευμένων ειδικοτήτων.

Καταγραφή και αποθήκευση ιατρικών δεδομένων για παρακολούθηση χρόνιων ασθενών.

Η Τηλεϊατρική μπορεί να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός βραχίονας για τη δημόσια υγεία καθώς όχι μόνο καταργεί την ανάγκη μετακίνησης, αλλά και καθιστά ευκολότερη την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επιβαρυμένων σημείων του αστικού ιστού ή απομακρυσμένων περιοχών της χώρας.

Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης είναι ότι η Τηλεϊατρική μπορεί να αποτελέσει ζωτικό κανάλι υγείας για απομακρυσμένες ορεινές ή ημιαστικές περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, γεωγραφικής απόστασης από τα κέντρα υγείας, γήρανσης του πληθυσμού με αυξημένες ανάγκες παρακολούθησης και δυσκολίας διαχείρισης περιστατικών σε πραγματικό χρόνο.

Η υπηρεσία τηλεϊατρικής της εταιρείας «EmergencyHelp»,αποτελεί ιδανική λύση για Δήμους, κοινωνικές δομές και επιχειρήσεις που επιθυμούν να παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, άμεσα και αξιόπιστα, ενισχύοντας τη δημόσια υγεία και την πρόληψη με χαμηλό κόστος και μεγάλη αποδοτικότητα. Το σημαντικό χαρακτηριστικό της υπηρεσίας είναι ότι δεν υποκαθιστά τον γιατρό, αλλά αντίθετα τον φέρνει εκεί που δεν υπάρχει, μέσω της τεχνολογίας.

Διαβάστε επίσης

Καρκίνος νεφρού και ψυχική υγεία

Έκκληση για αίμα εν μέσω καλοκαιριού – Τα 10 λεπτά που μπορούν να σώσουν τρεις ζωές (Video)

Αλλαγή στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ – Προσωρινός διοικητής ο Αθανάσιος Ζαμάνης