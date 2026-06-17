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17.06.2026 19:23

Αλλαγή στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ – Προσωρινός διοικητής ο Αθανάσιος Ζαμάνης

17.06.2026 19:23
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Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, προσωρινός διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης, ο οποίος μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Η αλλαγή στη διοίκηση πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της θητείας της διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ, Θεανώς Καρποδίνη, της οποίας ο διορισμός λήγει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Η διαδικασία προκήρυξης της θέσεως θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ, βάσει του σχετικού νόμου.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 20:43
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