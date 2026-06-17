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17.06.2026 18:06

«Φαινόταν η χειριστικότητα του», λέει ο ψυχολόγος της Αντιγόνης – Ο 51χρονος είχε επισκεφτεί το ιδιωτικό γραφείο ψυχολόγου της ΕΛΑΣ

17.06.2026 18:06
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Αλλεπάλληλες παρενοχλήσεις από τον εν διαστάσει σύζυγό της δεχόταν η Αντιγόνη πριν τη δολοφονία της στη Δράμα.

Η 45χρονη είχε αναζητήσει τη βοήθεια ψυχολόγου, λόγω του έντονου στρες που βίωνε. «Χθες είχαμε κανονικά συνεδρίες λίγους μήνες. Την έβλεπα από τον Φλεβάρη κάθε εβδομάδα. Κάναμε σχεδόν κάθε εβδομάδα», δήλωσε ο ψυχολόγος της στο MEGA.

«Ήταν εμφανής η χειριστικότητα του»

«Ο άνθρωπος δεν ήταν σωστός απέναντι της. Στην αρχή έμεναν μαζί για κάποιο διάστημα. Εγώ πίστευα ότι δεν θα φύγει από το σπίτι και της πρότεινα της ίδιας να βρει αλλού. Φαινόταν η χειριστικότητα του ανθρώπου. Πήρε τα πράγματα και πήγε στη μάνα του. Την έβριζε και την υποτιμούσε. Η κοπέλα δεν υπήρχε στη σχέση. Ερχόταν πού και πού για να βλέπει τον γιο τους. Καθάριζε το γκαζόν. Έβρισκε δικαιολογίες για να έρχεται στο σπίτι». 

«Της έλεγε ότι θα αυτοκτονήσει»

Ο ψυχολόγος είπε ότι ο 51χρονος ασκούσε πίεση στην Αντιγόνη για τον δεχτεί πίσω.. «Δεν ήταν καλά αυτός. Την παρακαλούσε να τον ξαναδεθχεί στο σπίτι».  Είχε φτάσει στο σημείο να την απειλεί ακόμα ότι θα αυτοκτονήσει. «Το έκανε πολλές φορές. Ότι δεν αντέχει μακριά της και να το ξανασκεφτεί γιατί δεν αντέχει. Τα κλασικά που ακούμε σε αυτές τις περιπτώσεις». 

Η υπηρεσία της Αντιγόνης υποστηρίζει ότι δεν είχε κάνει αναφορά στον πρώην σύζυγό της. Ωστόσο σύμφωνα με τον ψυχολόγο είχε μιλήσει για τις απειλές και τις πιέσεις που δεχόταν ενώ είχε ζητήσει και μετάθεση. «Μου έλεγε ότι υπάρχουν απειλές. Ο Θωμάς είχε φύγει από το σπίτι το τελευταίο διάστημα. Της είπα να μιλήσει στην αστυνομία. Μου είπε ότι είχε ενημερώσει την υπηρεσία για τις απειλές. Της είπα να αλλάξει κλειδαριές, μιλάμε για σοβαρές καταστάσεις. Δεν άντεχε. Μου είπε ότι είχε ζητήσει μετάθεση από τη δουλειά της», κατέληξε ο ψυχολόγος. 

Έρευνα σε βάρος ψυχολόγου της ΕΛΑΣ

Έρευνα θα ανοίξει σε βάρος ψυχολόγου της ΕΛΑΣ που είχε δει τον 51χρονο δράστη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο 51χρονο είχε επισκεφτεί ψυχολόγο της ΕΛΑΣ στο προσωπικό γραφείο που διατηρούσε στην Κομοτηνή.

Ο ψυχολόγος διέγνωσε κρίσεις πανικού στον 51χρονο και τον παρέπεμψε σε ψυχίατρο για ισχυρή φαρμακευτική αγωγή. Επέλεξε να διατηρήσει την υπόθεση σε ιδιωτικό επίπεδο, δεν ενημέρωσε την υπηρεσία του με συνέπεια να μην κινηθεί η διαδικασία για να του πάρουν το όπλο.

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