Γυναικοκτονία στη Δράμα: «H κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, να σταθούμε στο πλευρό των θυμάτων» – Το μήνυμα της αδελφής της Αντιγόνης

Το τελευταίο αντίο στην 45χρονη Αντιγόνη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο της, επειδή δεν μπορούσε να δεχθεί ότι σκόπευε να τον χωρίσει, είπαν συγγενείς και φίλοι στον Κάτω Νευροκόπι Δράμας.

Η αδελφή της Αντιγόνης έστειλε το μήνυμα για την ενδοοικογενειακή βία, τονίζοντας ότι δεν είναι ατομικό ζήτημα. «Σήμερα εκτός από την αδελφή μου θρηνούμε και όλες τις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο. Η αδελφή μου έχασε τη ζωή της από τον σύζυγό της. Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει αυτό το τέλος. Η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί δράση και προστασία», τόνισε στο μήνυμά της η αδελφή της αδικοχαμένης Αντιγόνης.

Παράλληλα, κάλεσε να παρασχεθεί στήριξη στα θύματα, ώστε να μην υπάρξει άλλη γυναικοκτονία. «Εύχομαι να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην ίδια κατάσταση με την αδελφή μου επειδή ζήτησε απλά να ζήσει ελεύθερη. Στη μνήμη της αδελφής μου και όλων των θυμάτων να ενεργοποιηθούμε και να σταθούμε δίπλα σε όλους όσους έχουν ανάγκη».

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