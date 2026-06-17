Γυναικοκτονία στη Δράμα: Η 45χρονη περίμενε να αποφοιτήσει ο γιος της για να πάρει διαζύγιο – Σήμερα η κηδεία της

Ακόμη έναν χρόνο υπομονή, προσπαθούσε να κάνει η αδικοχαμένη Αντιγόνη για να πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό της και επίσης αστυνομικό.

Η 45χρονη περίμενε να τελειώσει το σχολείο ο 16χρονος γιος τους ώστε να προχωρήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να βάλει τέλος στον γάμο τους.

Δυστυχώς δεν πρόλαβε.

Ο σύζυγος της τής αφαίρεσε τη ζωή με 7 μαχαιριές: Η μία από αυτήν την καρδιά.

Η στυγερή γυναικοκτονία στη Δράμα αποκαλύφθηκε από τον γιο τους, ο οποίος ενημέρωσε και τις αρχές.

Η κηδεία της Αντιγόνης θα γίνει σήμερα στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στο Νευροκόπι, στις 11:00 το πρωί.

Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά της, που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν και τους δυο γονείς τους.

Μετά τη γυναικοκτονία, ο δράστης αφαίρεσε τη ζωή του με σφαίρα στο κεφάλι. Η σορός του βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του σε απομονωμένο μέρος πίσω από το νοσοκομείο της Δράμας.

Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει για την επιμέλεια- επιτροπεία του ανήλικου γιου του ζευγαριού των αστυνομικών, ενώ η κόρη έχει ενηλικιωθεί.

Απέφευγε τις εντάσεις

Πληροφορίες του MEGA αναφέρουν πως η Αντιγόνη είχε πάρει απόφαση πως ο γάμος της είχε τελειώσει.

Προσπαθούσε να μην προκαλεί προβλήματα και εντάσεις στο σπίτι της, για χάρη των παιδιών της.

Ετοίμαζε να κινήσει τις διαδικασίες για το διαζύγιο αφού ο 16χρονος γιος της ολοκλήρωνε το Λύκειο. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να επηρεαστεί η ζωή του και η απόδοσή του στο σχολείο.

Ο 50χρονος είχε φύγει από το σπίτι πριν από 3 εβδομάδες και έμενε στο πατρικό του.

Ωστόσο, διατηρούσε τα κλειδιά του σπιτιού τους και συχνά επισκεπτόταν την εν διαστάσει σύζυγό του και τα παιδιά του.

Όπως κατήγγειλε και ο θείος της 45χρονης, πριν από 2 εβδομάδες είχε απειλήσει την 45χρονη με γεμάτο όπλο.

Δεν το κατήγγειλε ωστόσο για να μην του δημιουργήσει πρόβλημα στην υπηρεσία.

Η Αντιγόνη προσπαθούσε να τον βοηθήσει με τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε και για αυτό του είχε ζητήσει να πάει σε ψυχολόγο.

Η τελευταία επικοινωνία με φίλο του

Φίλος του 50χρονου, μιλώντας στο Star, αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα.

«Πήρα έναν κοινό μας φίλο και τον ρώτησα τι συμβαίνει. Μου είπε ότι δεν είναι καλά, ότι έχει πέσει σε κατάθλιψη λόγω του χωρισμού.

Πριν από οκτώ ή εννέα ημέρες μίλησα μαζί του και τον ρώτησα αν προσπάθησαν να τα ξαναβρούν. Μου απάντησε: “Δεν γίνεται τίποτα, τελείωσε αυτή η υπόθεση. Μ… ήμουν τόσο καιρό”. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε με αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη έφερε επτά μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά. Ένα από τα τραύματα προκάλεσε διάτρηση της καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα έπληξαν τους πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς, προκαλώντας τον άμεσο θάνατό της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις που να παραπέμπουν σε χρήση μεταλλικού αντικειμένου ή ίχνη πάλης, στοιχείο που δείχνει ότι το θύμα δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα είχε μήκος μεγαλύτερο των 10 εκατοστών.

Η ιατροδικαστική εξέταση του δράστη κατέδειξε τραύμα από πυροβόλο όπλο στον αριστερό κρόταφο, με το οποίο αυτοκτόνησε μετά τη δολοφονία.

Στην οικία του ζευγαριού βρέθηκαν ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά και φαρμακευτική αγωγή για κρίσεις πανικού, ενώ έχουν παραγγελθεί τοξικολογικές εξετάσεις και για τους δύο.

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