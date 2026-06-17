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17.06.2026 07:19

Εντοπισμός λέμβου με 38 μετανάστες νοτιανατολικά της Γαύδου

17.06.2026 07:19
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Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 38 μεταναστών προχώρησε το Λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου, μετά τον εντοπισμό λέμβου στην οποία επέβαιναν.

Ο συντονισμός της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, ενώ οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο πρόβλημα υγείας μεταξύ των επιβαινόντων.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 07:22
limeniko_2812_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός λέμβου με 38 μετανάστες νοτιανατολικά της Γαύδου

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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πετρέλαιο υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλά τριών μηνών

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