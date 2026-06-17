Εντοπισμός λέμβου με 38 μετανάστες νοτιανατολικά της Γαύδου

Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 38 μεταναστών προχώρησε το Λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου, μετά τον εντοπισμό λέμβου στην οποία επέβαιναν.

Ο συντονισμός της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, ενώ οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο πρόβλημα υγείας μεταξύ των επιβαινόντων.

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