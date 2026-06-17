Πανελλαδικές 2026: Στο Ελεύθερο Σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων

Με το μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου συνεχίζονται σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ειδικά Μαθήματα.

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα και αφορούν υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά αντικείμενα, απαραίτητα για την πρόσβαση σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα, όπως Αρχιτεκτονικές Σχολές, Τμήματα Ξένων Γλωσσών, Μουσικών Σπουδών και άλλες ειδικές κατηγορίες σχολών.

Το σημερινό μάθημα: Ελεύθερο Σχέδιο

Το Ελεύθερο Σχέδιο αποτελεί ένα από τα πλέον απαιτητικά ειδικά μαθήματα, καθώς εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να αποδίδουν με σχεδιαστική ακρίβεια, αισθητική αντίληψη και σωστή χρήση των τονικών διαβαθμίσεων ένα συγκεκριμένο θέμα που τους δίνεται κατά την έναρξη της εξέτασης.

Η διάρκεια της εξέτασης είναι έξι ώρες, γεγονός που καθιστά το Ελεύθερο Σχέδιο μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια δοκιμασίες του εξεταστικού προγράμματος.

Το πρόγραμμα των επόμενων εξετάσεων

Μετά το σημερινό μάθημα, οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων συνεχίζονται ως εξής:

Πέμπτη 18 Ιουνίου: Γραμμικό Σχέδιο

Παρασκευή 19 Ιουνίου: Γερμανικά

Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά

Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά

Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά

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