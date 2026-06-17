Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

Μια απλή και εύκολη συνταγή για ολόκληρες πατάτες, ψητές στον φούρνο ή στο airfryer, που μπορούν να σερβιριστούν ως απλό δείπνο ή ως συνοδευτικό σε κρέας, ψάρι, ιδανικά στο μπάρμπεκιου.

Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τα υλικά της γέμισης, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, να αξιοποιήσετε τα περισσεύματα από προηγούμενο γεύμα ή να τις σερβίρετε με την κλασική γέμιση κρέμα τυρί, καλαμπόκι και τραγανό μπέικον.

Υλικά για τη Συνταγή

4 πατάτες μεσαίες με τη φλούδα τους

Ελαιόλαδο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Για τη γέμιση

4 κουταλιές της σούπας κρέμα τυρί ή βούτυρο αλατισμένο

8 φέτες μπέικον, μαγειρεμένο τραγανό, κομμένο σε κομμάτια

4 κουταλιές της σούπας καλαμπόκι βρασμένο ή καλά στραγγισμένη κονσέρβα

Λίγο θυμάρι (προαιρετικά)

Μαϊντανό και βασιλικό, ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Αρχικά πλύνετε πολύ καλά και στεγνώστε τις πατάτες. Κάντε πολλές μικρές τρύπες στην επιφάνειά τους με ένα πιρούνι, βουρτσίστε τις με ελαιόλαδο και αλατοπιπερώστε τις.

2. Προθερμάνετε το φούρνο ή τη φριτέζα στους 200ο C και ψήστε τις πατάτες στη μεσαία θέση του φούρνου για περίπου 1 ώρα, ή για 35-40 λεπτά στο airfryer. Ο χρόνος διαφέρει ανάλογα με το μέγεθός τους γιαυτό τσεκάρετε τρυπώντας τις με ένα πιρούνι που θα πρέπει να βυθίζεται με ευκολία.

3. Όταν είναι έτοιμες κάντε μια σχισμή στην κορυφή τους και πιέστε τις να ανοίξουν ελαφρά στη μέση. Σερβίρετε με την κρέμα τυρί, ή το βούτυρο ανακατεμένο με τα μυρωδικά, τα τραγανά κομμάτια μπέικον, καλαμπόκι καθώς και άλλα υλικά της αρεσκείας σας.

Συμβουλές

Μπορείτε επίσης να ψήσετε τις πατάτες στη σχάρα, τυλιγμένες σε αλουμινόχαρτο.

Δοκιμάστε διαφορετικές παραλλαγές γέμισης όπως τηγανητό κιμά τάκος, τριμμένο τυρί που λιώνει, σάλτσα ντομάτας και ξινή κρέμα ή και χορτοφαγική εκδοχή με τηγανητά κρεμμύδια, μανιτάρια και πιπεριές, με βρασμένα ρεβίθια και χούμους.

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