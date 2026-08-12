Ενωτική παρέμβαση Γκάλη μετά το ξέσπασμα Ιτόγια κατά των ρατσιστών: «Γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις Εθνικές μας Ομάδες»

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Μήνυμα κατά του ρατσισμού και στήριξης προς τις μικρές Εθνικές Ομάδες έστειλε ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης.

Η ανάρτηση του Γκάλη ακολούθησε τα χυδαία και ρατσιστικά σχόλια που δέχθηκε στα social media η αθλήτρια της Εθνικής Κορασίδων Λίσα Ιτόγια, η οποία συμμετείχε στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο Eurobasket U16 Β’Κατηγορίας στα Ιωάννινα.

Με αφορμή ρατσιστικά σχόλια που δέχεται, η νεαρή γκαρντ έδωσε -μέσω Story που «ανέβασε» στο Instagram- τη δική της απάντηση, τονίζοντας πως «μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε».

Ο Νίκος Γκάλης μήνυμα ενότητας, παρεθέτοντας φωτογραφίες των μικρών Εθνικών Ομάδων που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά τουρνουά το φετινό καλοκαίρι. Στις φωτογραφίες περιλαμβάνεται τόσο η Ιτόγια, όσο και ο Γιώργος Μοναμά, παίκτης της Εθνικής Παίδων ο οποίος κατάγεται από την Ελλάδα και το Κονγκό.

«Στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις Εθνικές μας Ομάδες», έγραψε ο Νίκος Γκάλης.

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