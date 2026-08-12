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12.08.2026 19:17

Στη Ριτσώνα το «ύστατο χαίρε» στον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο (Photos)

12.08.2026 19:17
kalogeropoulos ritsona

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Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον σημαντικό ηθοποιό και σκηνοθέτη Νίκο Καλογερόπουλο, το απόγευμα της Τετάρτης 12 Αυγούστου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Στον τεκέ του κάτω κόσμου», του τραγουδιού που ο ίδιος ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε γράψει τους στίχους και τη μουσική, τα παιδιά του, η αδερφή του, στενοί συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο. Παράλληλα, στην οθόνη της αίθουσας των τελετών προβαλλόταν βίντεο με φωτογραφίες από τη ζωή του και από την ταινία «Λούφα και Παραλλαγή».

Είχε προηγηθεί νωρίτερα το μεσημέρι η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου παρέστησαν άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου και όχι μόνο. Μεταξύ άλλων, ήταν o Απόστολος Γκλέτσος, ο Γιώργος Βογιατζής, ο Νίκος Περάκης, ο Πάνος Βλάχος, ο Νίκος Καραγιώργης, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Σπύρος Μπιμπίλας και άλλοι.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 22:05
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