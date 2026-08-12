Πώς δημιουργήθηκε το παράξενο «σύννεφο» που έγινε ορατό από την Αττική μέχρι την Κρήτη – Τα περί… UFO, οι πύραυλοι και το «Twilight Effect» (videos)

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Εντύπωση προκάλεσε η εμφάνιση ενός παράξενου «σύννεφου», που τράβηξε τα βλέμματα κατοίκων σε περιοχές της Αττικής, της Καλαμάτας, της Ηλείας και της Κρήτης το βράδυ της Τρίτης.

Όπως αναφέρει το ΕΡTnews, κάτοικοι από την Κίσσαμο ανέφεραν, ότι ήταν σαν νεφέλωμα μικρό και με μια άσπρη γραμμή πάνω του, ενώ κάποιοι πρόλαβαν και το βιντεοσκόπησαν…

Η όψη του ήταν αρκετή για να προκαλέσει έκπληξη, πολλά ερωτηματικά, αλλά και τα αναπόφευκτα σχόλια περί… UFO.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο… γήινη, όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυραύλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυραύλων Falcon 9 της SpaceX.

Σε αυτά τα ύψη η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιή. Έτσι, όταν απελευθερώνονται αέρια ή υπολείμματα προωθητικών από το ανώτερο στάδιο ενός πυραύλου, δεν συμπεριφέρονται όπως τα καυσαέρια ενός αεροσκάφους μέσα στην πυκνότερη κατώτερη ατμόσφαιρα. Διαστέλλονται πολύ γρήγορα και μπορούν να καταλάβουν μια τεράστια περιοχή. Εάν παράλληλα το ανώτερο στάδιο περιστρέφεται ή αλλάζει προσανατολισμό, η εκροή των αερίων αποκτά χαρακτηριστική γεωμετρία. Καθώς το νέφος συνεχίζει να διαστέλλεται, μπορεί από το έδαφος να εμφανιστεί ως ένας σχεδόν τέλειος σπειροειδής ή κυκλικός σχηματισμός.

Γιατί όμως λάμπει; Εδώ βρίσκεται ίσως το ομορφότερο μέρος του φαινομένου. Ενώ για τον παρατηρητή στο έδαφος έχει ήδη νυχτώσει, σε ύψος εκατοντάδων χιλιομέτρων το νέφος μπορεί ακόμη να φωτίζεται από τον Ήλιο, επειδή βρίσκεται πάνω από τη σκιά της Γης. Το φως διαχέεται και ανακλάται στα σωματίδια και στα αέρια του νέφους, κάνοντάς το να ξεχωρίζει έντονα πάνω στον σκοτεινό ουρανό. Πρόκειται για το λεγόμενο twilight effect, ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια ή μετά από εκτοξεύσεις πυραύλων. Γι’ αυτό και οι σχηματισμοί μπορεί να φαίνονται λευκοί, γαλαζωποί ή ελαφρά χρωματισμένοι και να έχουν τεράστιες φαινομενικές διαστάσεις.

Επομένως, ένας τέτοιος φωτεινός σχηματισμός δεν αποτελεί από μόνος του ένδειξη κάποιου άγνωστου ιπτάμενου αντικειμένου. Αντίθετα, είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς συνδυάζονται η πυραυλική τεχνολογία, η φυσική της ανώτερης ατμόσφαιρας, η κίνηση των αερίων σε πολύ χαμηλές πυκνότητες και ο φωτισμός από τον Ήλιο. Και υπάρχει μια ωραία αντίφαση: εμείς βρισκόμαστε ήδη μέσα στη νύχτα, αλλά εκατοντάδες χιλιόμετρα ψηλότερα ο Ήλιος εξακολουθεί να φωτίζει τα ίχνη που άφησε πίσω του ένας πύραυλος. Έτσι δημιουργούνται αυτές οι παράξενες φωτεινές σπείρες που, για λίγα λεπτά, μπορούν πραγματικά να κάνουν τον ουρανό να μοιάζει… εξωγήινος», αναφέρει σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

📌Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ UFO ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

✔️Οι εντυπωσιακοί σπειροειδείς σχηματισμοί που εμφανίζονται ξαφνικά στον νυχτερινό ουρανό και εύκολα μπορούν να προκαλέσουν απορίες ή ακόμη και σενάρια περί UFO, έχουν μια πολύ πιο γήινη – αν και εξαιρετικά εντυπωσιακή… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 12, 2026

Σε άλλη ανάρτηση, ο κ. Κολυδάς εξηγεί σε έξι βήματα, πώς δημιουργήθηκε η σπείρα από τον πύραυλο Falcon-9:

«1. Πορεία πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο Το ανώτερο στάδιο του Falcon 9 κινήθηκε σε τροχιά με γενική κατεύθυνση από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά, περνώντας σε σχέση με τους παρατηρητές από την περιοχή της Κρήτης προς το Αιγαίο και την Αττική.

2. Πολύ μεγάλο ύψος – περίπου 370 km Σε αυτό το ύψος βρισκόμαστε ουσιαστικά στο διάστημα. Η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιή και η εξωτερική πίεση πρακτικά αμελητέα.

3. Τα αέρια διαστέλλονται εντυπωσιακά Επειδή δεν υπάρχει η πυκνή ατμόσφαιρα των χαμηλών στρωμάτων για να περιορίσει το νέφος, τα αέρια που απελευθερώνονται από το ανώτερο στάδιο μπορούν να εξαπλωθούν σε πολύ μεγάλη έκταση.

4. Ο Ήλιος ήταν το «κλειδί» Στο έδαφος είχε ήδη νυχτώσει. Στα περίπου 370 km όμως το νέφος μπορούσε ακόμη να βρίσκεται στο φως του Ήλιου. Έτσι φωτιζόταν έντονα πάνω από έναν ήδη σκοτεινό ουρανό.

5. Γιατί σχηματίστηκε σπείρα Η περιστροφή ή η μεταβολή του προσανατολισμού του ανώτερου σταδίου κατά την εκτόνωση των αερίων μπορεί να μετατρέψει το διαστελλόμενο νέφος σε σπειροειδή σχηματισμό.

6. Γιατί φαινόταν από τόσο μακριά Το μεγάλο ύψος του φαινομένου επέτρεψε να είναι ορατό από μια τεράστια γεωγραφική περιοχή. Δεν χρειαζόταν επομένως το αντικείμενο να βρίσκεται ακριβώς πάνω από κάθε παρατηρητή».

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Η ΣΠΕΙΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΑΥΛΟ FALKON-9

1. Πορεία πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο

Το ανώτερο στάδιο του Falcon 9 κινήθηκε σε τροχιά με γενική κατεύθυνση από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά, περνώντας σε σχέση με τους παρατηρητές από την περιοχή της Κρήτης προς… pic.twitter.com/6tjxWyxahA — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 12, 2026

Η συγκεκριμένη εξήγηση επιβεβαιώνεται και από τη NASA, η οποία έχει καταγράψει αντίστοιχους σχηματισμούς από πυραυλικά νέφη. Σε χαρακτηριστική περίπτωση φωτεινής σπείρας από Falcon, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία εξηγούσε ότι το σχήμα προκλήθηκε από την κίνηση και τον επαναπροσανατολισμό του πυραύλου, ενώ η εντυπωσιακή φωτεινότητά του οφειλόταν στο λεγόμενο Twilight Effect.

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