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Οι επιβάτες έχουν αντιμετωπίσει ουρές αναμονής έως και δύο ωρών σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αυτό το καλοκαίρι, μετά την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνοριακών ελέγχων της ΕΕ.

Στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, ο χρόνος αναμονής αιχμής έφτασε τα 120 λεπτά τον Ιούλιο, διπλάσιος σε σχέση με το ανώτατο όριο των 60 λεπτών που είχε καταγραφεί έναν χρόνο νωρίτερα.

Στο Μόναχο, η μεγαλύτερη αναμονή σχεδόν διπλασιάστηκε, από τα 31 λεπτά στη μία ώρα, ενώ στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ ο μέγιστος χρόνος αναμονής αυξήθηκε από τα 80 στα 120 λεπτά.

Διπλασιάστηκαν οι αναμονές σε Φρανκφούρτη, Μόναχο και Άμστερνταμ

Η ταξιδιωτική βιομηχανία έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι το νέο σύστημα θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις και σημεία συμφόρησης, καθώς τα αεροδρόμια δυσκολεύονται να διεκπεραιώσουν τους επιβάτες αρκετά γρήγορα.

Τα στοιχεία, από τον όμιλο ταξιδιωτικών αναλύσεων Qsensor, περιήλθαν στην κατοχή των Financial Times.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι επιβάτες έχουν ήδη αντιμετωπίσει ουρές, χαμένες πτήσεις και πολύωρες καθυστερήσεις από την εισαγωγή του Συστήματος Εισόδου/Εξόδου της ΕΕ (EES).

Οι προειδοποιήσεις της ταξιδιωτικής βιομηχανίας

Με το νέο σύστημα, οι ταξιδιώτες που δεν είναι πολίτες της ΕΕ πρέπει να καταχωρίζουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα και μια φωτογραφία του προσώπου τους όταν διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, στις 10 Απριλίου, το σύστημα έχει προκαλέσει προβλήματα στους συνοριακούς ελέγχους, με ορισμένους επιβάτες, σύμφωνα με πληροφορίες, να προσπαθούν απεγνωσμένα να προλάβουν τις πτήσεις τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, δήλωσε ότι το σύστημα είχε «σχεδιαστεί με λάθος τρόπο» και ότι θα έπρεπε να μεταφερθεί στο διαδίκτυο.

«Μόνο οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να επινοήσουν τέτοιες μ***κίες», είπε σε επενδυτές τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι η αεροπορική εταιρεία είχε καταγράψει σημαντικές ουρές σε περίπου 15 αεροδρόμια.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ασφάλεια των συνόρων της Ένωσης, καταγράφοντας τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις, εντοπίζοντας όσους παραμένουν μετά τη λήξη της βίζας τους και βοηθώντας στον εντοπισμό ατόμων που καταζητούνται για εγκλήματα.

Ωστόσο, η εφαρμογή του έχει σημαδευτεί από καθυστερήσεις, τεχνικές δυσλειτουργίες και προβλήματα με τον εξοπλισμό.

Τεχνικά προβλήματα και καθυστερήσεις στην εφαρμογή του EES

Τα στοιχεία της Qsensor παρέχουν στιγμιότυπα των χρόνων αναμονής σε διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια της ημέρας, χρησιμοποιώντας αναφορές επιβατών και πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης δήλωσε ότι οι νέοι συνοριακοί έλεγχοι είχαν ως αποτέλεσμα «καθυστερήσεις αναχωρήσεων και περαιτέρω λειτουργικές διαταραχές».

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφηκαν κατά τις ώρες αιχμής στα τρία αεροδρόμια, τα οποία συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης.

Στο Μόναχο, η αύξηση παρατηρήθηκε μόνο μεταξύ των επιβατών που χρειάζονταν χειροκίνητο έλεγχο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι διαδικασίες καταχώρισης στο EES συνέβαλαν στις καθυστερήσεις.

Ορισμένα αεροδρόμια έχουν προσωρινά μειώσει την πίεση αναστέλλοντας τμήματα των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δακτυλικών αποτυπωμάτων κατά τις περιόδους μεγάλης κίνησης.

Ωστόσο, αυτή η ευελιξία πρόκειται να τερματιστεί τον Σεπτέμβριο, γεγονός που ώθησε οκτώ χώρες της ΕΕ και την Ελβετία να ζητήσουν παράταση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι συζητά το ζήτημα με τα κράτη-μέλη, αλλά επέμεινε ότι ο αντίκτυπος στους περισσότερους ταξιδιώτες από χώρες εκτός ΕΕ παραμένει περιορισμένος.

Ανέφερε ότι η μέση καταχώριση στο EES διαρκεί 70 δευτερόλεπτα και υπογράμμισε τα «πολύ σαφή οφέλη του συστήματος για την ασφάλεια», καθώς από την έναρξη της λειτουργίας του έχουν καταγραφεί 160 εκατομμύρια είσοδοι και έξοδοι.

Ο επικεφαλής της British Airways, Sean Doyle, δήλωσε ότι το σύστημα έχει προκαλέσει «σημεία έντονης συμφόρησης» σε ορισμένα αεροδρόμια, αλλά δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία της αεροπορικής εταιρείας συνολικά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της easyJet, Kenton Jarvis, κάλεσε τα αεροδρόμια να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα ευελιξία και «να χρησιμοποιήσουν την κοινή λογική και να μην επιτρέπουν στους ανθρώπους να περιμένουν εκεί για τρεις ώρες».

Χάος και πολύωρες ουρές στο αεροδρόμιο της Αθήνας

Νέα προβλήματα καταγράφηκαν τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου τουρίστες αντιμετώπισαν πολύωρη αναμονή, καθώς οι νέοι έλεγχοι διαβατηρίων προκάλεσαν περαιτέρω χάος.

Βίντεο που κατέγραψε ένας Βρετανός ταξιδιώτης δείχνει απογοητευμένους επιβάτες να συνωστίζονται στις ουρές, καθώς περίμεναν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο στο αεροδρόμιο.

Οι εικόνες καταγράφηκαν την ώρα που οι Βρετανοί προειδοποιούνταν ότι ενδέχεται να χρειαστεί να φτάνουν έως και τέσσερις ώρες πριν από τις πτήσεις τους κατά την περίοδο αιχμής των καλοκαιρινών διακοπών.

Ένας ταξιδιώτης που περνούσε από το αεροδρόμιο της Αθήνας δήλωσε στη Daily Mail: «Είμαι εδώ πάνω από μία ώρα και έχω προχωρήσει μόλις περίπου 30 μέτρα.

«Είναι εφιάλτης, με ανθρώπους να χάνουν τις πτήσεις τους».

Αυτή τη στιγμή, ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αναφέρει: «Από τις 30 Μαρτίου 2026, το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τεθεί πλήρως σε εφαρμογή για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν προς και από τον χώρο Σένγκεν.

«Η διαδικασία ελέγχου διαβατηρίων ενδέχεται να επηρεαστεί σημαντικά, με αποτέλεσμα μεγάλους χρόνους αναμονής.

«Συνιστάται στους επιβάτες να φτάνουν στο αεροδρόμιο τουλάχιστον δυόμισι ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή τους, προκειμένου να ολοκληρώσουν εγκαίρως: το check-in, τον έλεγχο ασφαλείας και τον έλεγχο διαβατηρίων, όπου απαιτείται.

«Σημαντικό: Η καθυστερημένη άφιξη στην πύλη αναχώρησης ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση επιβίβασης».

Αναφορές για μεγάλες ουρές στο αεροδρόμιο της Αθήνας έχουν κάνει την εμφάνισή τους τις τελευταίες εβδομάδες.

Πριν από έναν μήνα, ένας χρήστης του Reddit ανέφερε: «Ήμασταν εκεί τον Μάιο και χρειαστήκαμε περίπου δυόμισι ώρες λόγω της μεγάλης ουράς στον έλεγχο διαβατηρίων… Είχαμε επίσης μόνο χειραποσκευές».

Τον περασμένο μήνα, ένας άλλος έγραψε: «Ήμασταν εκεί την περασμένη εβδομάδα. Ήταν χάος. Πηγαίνετε τέσσερις ώρες νωρίτερα, παραλίγο να χάσουμε την πτήση μας. Ποτέ ξανά».

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ένας ταξιδιώτης σχολίασε: «Μόλις επιστρέψαμε. Οι ουρές στο αεροδρόμιο της Αθήνας — τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αναχώρηση — ήταν για εμάς τουλάχιστον δύο ώρες».

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