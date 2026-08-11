Οι Χούθι χτύπησαν πλοίο στο Στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ – Τρεις νεκροί

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Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σήμερα (11/8) σε επίθεση των Χούθι της Υεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου.

Το χτύπημα έγινε στο Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με δύο πηγές της ακτοφυλακής της Υεμένης και δύο κυβερνητικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.

Οι Χούθι φέρονται να έπληξαν το πλοίο ενώ έπλεε στη θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφής η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος, όπως και ο αριθμός των επιβαινόντων.

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