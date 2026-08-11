Κολομβία: Η συγκινητική στιγμή που διασώστες βγάζουν ζωντανό ένα μωράκι από τα συντρίμμια (Video)

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Εθελοντές και σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια που άφησε πίσω του ο φονικός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 160 ανθρώπους.

Στην πόλη Κάλι, οι διασώστες μετά από δραματικές προσπάθειες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό ένα βρέφος μέσα από τα συντρίμμια κτηρίου.

Από τις πρώτες ώρες μετά τον σεισμό, δεκάδες εθελοντές έσπευσαν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας αξίνες, απλά εργαλεία ακόμη και τα χέρια τους, στην προσπάθεια να εντοπίσουν εγκλωβισμένους και επιζώντες.

Δείτε τη διάσωση του βρέφους:

Colombian rescuers pull a months-old baby alive from the rubble after a powerful 7.4-magnitude earthquake.



Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/KGu4gozLPt — PressTV Extra (@PresstvExtra) August 11, 2026

«Προσπαθούμε να τους βγάλουμε όλους ζωντανούς»

Ανάμεσα σε όσους συμμετείχαν στις αυτοσχέδιες ομάδες διάσωσης ήταν και ο Αντρές Φελίπε Μέχια, ο οποίος βρέθηκε κοντά σε πολυώροφο κτήριο που είχε καταρρεύσει.

«Προσπαθούμε να τους βγάλουμε όλους ζωντανούς», δήλωσε.

Όπως περιέγραψε, ένας από τους διασώστες κάλεσε τους εγκλωβισμένους να σφυρίξουν προκειμένου να δώσουν σημάδι ζωής και από τα συντρίμμια ακούστηκε απάντηση.

«Έβγαλαν έναν άνδρα και ένα μωρό, αλλά η σύζυγος είναι ακόμα εκεί μέσα», ανέφερε.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία διασώστες ανασύρουν ζωντανό ένα βρέφος λίγων μηνών από τα χαλάσματα.

Ανθρώπινες αλυσίδες μέσα στα ερείπια

Οι ομάδες διάσωσης σχημάτισαν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν τούβλα και κομμάτια μπετόν. Ανά τακτά διαστήματα οι εργασίες σταματούσαν, ώστε να επικρατεί απόλυτη ησυχία και να μπορούν να εντοπιστούν τυχόν φωνές ή άλλα σημάδια ζωής από ανθρώπους παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία:

86 κτήρια έχουν καταρρεύσει.

Επτά αεροδρόμια έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους.

Τουλάχιστον 188 άνθρωποι αγνοούνται στην πόλη Κάλι, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων, οι οποίοι σπεύδουν να βοηθήσουν τις αρχές και τα σωστικά συνεργεία.

«Έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι, με προμήθειες, με τρόφιμα, βοηθώντας τους πυροσβέστες, βοηθώντας τον κόσμο», δήλωσε.

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