Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου: Η Δεσπολάρη κατέρριψε ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. (video)

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Με μία εκπληκτική εμφάνιση η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη έκανε ένα ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Η πρωταθλήτρια των ημιαποστάσεων τερμάτισε 6η στη σειρά της στα 800 μέτρα με χρόνο 1:59.29, για να κάνει νέο εθνικό ρεκόρ, καταρρίπτοντας το 1:59.79 της Μαρίας Παπαδοπούλου που κρατούσε από το 2005.

Διπλή πρόκριση στον τελικό του ύψους, τελικός και για τον Παυλίδη στον δίσκο

Τόσο ο Αντώνης Μέρλος, όσο και ο Αντρέα Μίτα εξασφάλισαν μια θέση στον τελικό του ύψους, που θα γίνει την Παρασκευή στις 10 το βράδι, μαζί με άλλους 11 άλτες.

Ο Μέρλος έπαιξε με τη φωτιά, καθώς έπειτα από ένα εύκολο άλμα στα 2.10, πέρασε τα 2.15 και τα 2.19 με τη δεύτερη και υποχρεώθηκε να περάσει και τα 2.23, καθώς όταν ο πήχης ανέβηκε σε αυτό το ύψος ήταν 14ος. Ο αθλητής του Θοδωρή Δόση είχε δείξει στα χαμηλότερα ύψη ότι ήταν σε πολύ καλή μέρα και πράγματι πέρασε και τα 2.23, και πάλι με τη δεύτερη, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τον τελικό.

Περιπετειώδης ήταν η πρόκριση και για τον Αντρέα Μίτα. Τα δύο αποτυχημένα (μετά το πρώτο καθαρό στα 2.10) στα 2.15, τον έφεραν σε δυσχερή θέση, αλλά πέρασε τα 2.19 με την πρώτη και παρ’ ότι στα 2.23 δεν είχε καλά άλματα, μπήκε ως 12ος στον τελικό μαζί με τον Ιταλό Κριστιάν Φαλόκι.

Στην δισκοβολία ο Δημήτρης Παυλίδης πέρασε εύκολα στον τελικό ρίχνοντας βολή στα 63,14μ.

Ο Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος τερμάτισε έβδομος στη σειρά του στα 110 μ. με εμπόδια και 17ος συνολικά στα προκριματικά, με 14.12 (-1.1) κάνοντας μια κούρσα μακριά από τις δυνατότητές του, καθώς χτύπησε αρκετά εμπόδια και δεν μπόρεσε να ανεβάσει το ρυθμό του. ‘Ήταν η πρώτη συμμετοχή του 23χρονου Σερραίου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η 12άδα των προκριματικών έκλεισε στα 13.94.

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