Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Πανελλήνιο ρεκόρ ο Μάρκος στα 800μ. και πρόκριση στον τελικό (video)

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Ο Δημήτρης Μάρκος έδειξε από χθες (10/8), με το τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε τερματίζοντας πρώτος στα 4Χ200μ., ότι πήγε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού όντας σε εξαιρετική κατάσταση.

Το επιβεβαίωσε πανηγυρικά σήμερα το μεσημέρι, πετυχαίνοντας πανελλήνιο ρεκόρ και στα 800μ. ελεύθερο, για να πάρει με άνεση το εισιτήριο για τον τελικό της Τετάρτης (12/8, 21:03).

Ο Ελληνας πρωταθλητής κατέλαβε την πέμπτη θέση με χρόνο 7:47.26, καταρρίπτοντας το δικό του ρεκόρ (7:48.59), το οποίο είχε πετύχει στην αντίστοιχη διοργάνωση του Βελιγραδίου, στις 19 Ιουνίου 2024, όταν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Παράλληλα, έπιασε και σε αυτό το αγώνισμα (μετά τα 200μ.) το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

Νωρίτερα, η εθνική ομάδα των 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed εξασφάλισε την πρόκριση για τον αποψινό (21:06) τελικό. Ο Απόστολος Χρήστου, στην επιστροφή του σε ομαδικό αγώνισμα μετά από τους Ολυμπιακούς του 2024, έκανε ένα εξαιρετικό 52.51 στο ύπτιο, ο Βαγγέλης Ντούμας ακολούθησε με 59.85 στο πρόσθιο και οι Αννα Ντουντουνάκη και Αννα Αυγούστα Βλάχου κράτησαν στη συνέχεια, φέρνοντας την ελληνική ομάδα στην τρίτη θέση της 3ης σειράς και την πέμπτη στο σόνολο με επίδοση 3:45.90.

Ταχύτερη των προκριματικών ήταν η ομάδα ουδέτερων αθλητών από τη Ρωσία με 3:43.02 και ακολούθησαν η Γαλλία με 3:44.27, η Μεγάλη Βρετανία με 3:45.69 και η Ισπανία με 3:45.87. Την οκτάδα του τελικού συμπληρώνουν η Πολωνία (3:46.23), η Ολλανδία (3:46.68) και η Γερμανία (3:47.52), ενώ αξιοσημείωτη είναι η ακύρωση της Ιταλίας.

Άνετη πρόκριση για Σίσκο

Με μία μάλλον διαδικαστική κούρσα στα προκριματικά των 200μ. ύπτιο, ξεκίνησε ο Απόστολος Σίσκος τις προσπάθειές του στο Παρίσι. Ο 21χρονος αθλητής, ο οποίος έχει την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο με 1:54.12, τερμάτισε δεύτερος στη σειρά του με 1:55.64 και προκρίθηκε στους απογευματινούς (20:03) ημιτελικούς με τον 4ο χρόνο στο σύνολο.

Αυτός που εντυπωσίασε ήταν ο 18χρονος Γάλλος Νέιθαν Μουρατόρι, ο οποίος πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων με 1:54.87 και σημείωσε την καλύτερη επίδοση των προκριματικών, μπροστά από τον συμπατριώτη του Μεουέν Τομάκ (1:55.14) και τον Ούγγρο Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή κόσμου Χούμπερτ Κος (1:55.37). Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2022, Γιοάν Εντόι Μπρουάρ, έμεινε τρίτος μεταξύ των Γάλλων και αποκλείστηκε, παρότι ήταν πέμπτος στο σύνολο.

Η Αννα Ντουντουνάκη έμεινε μακριά από τις δυνατότητές της, αλλά κατάφερε -έστω και οριακά- να περάσει στους ημιτελικούς των 50μ. πεταλούδα, που θα γίνουν το απόγευμα (20:25). Η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια κατετάγη 18η στο σύνολο με χρόνο 26.38, αλλά προκρίθηκε ως 15η, καθώς πιο ψηλά βρίσκονταν τέσσερις αθλήτριες από τη Ρωσία και τρεις από τη Σουηδία (μόνο δύο από κάθε χώρα μπορούν να προχωρήσουν πέρα από τον προκριματικό).

Η Γεωργία Δαμασιώτη κατετάγη 21η με 26.49 και έμεινε για μία θέση εκτός ημιτελικών, ενώ η Αννα Αυγούστα Βλάχου ήταν 25η με 26.59. Η πέντε φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, Σάρα Σιέστρεμ, στην επιστροφή της σε μεγάλη διοργάνωση μετά τη γέννηση του παιδιού της, ήταν η ταχύτερη όλων με 25.40.

Ο Ανδρέας Βαζαίος, στην όγδοη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, συμμετείχε για πρώτη φορά στα 100μ. ελεύθερο, όπου κατετάγη 30ος με επίδοση 48.86, αρκετά μακριά από το πανελλήνιο ρεκόρ (48.31) που πέτυχε τον περασμένο Μάιο. Μακράν κορυφαίος του προκριματικού με 47.13 ο Ρουμάνος Νταβίντ Ποποβίτσι, που οδεύει προς τον τρίτο διαδοχικό του τίτλο στο αγώνισμα.

Αρκετά καλή εμφάνιση πραγματοποίησε στα 100μ. πρόσθιο η Νικόλ Παυλοπούλου, η οποία κέρδισε τη σειρά της με 1:08.82 και κατετάγη 21η στο σύνολο. Η πρόκριση στα ημιτελικά «έκλεισε» κάτω από το 1:08, όμως η 25χρονη πρωταθλήτρια έδειξε σε καλή κατάσταση ενόψει του βασικού της αγωνίσματος, που είναι τα 200μ. μικτή ατομική. Αντίθετα, η «πρωτάρα» Μάνια Τασάκου δεν μπόρεσε να κολυμπήσει κοντά στο δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (1:08.16) και περιορίστηκε στην 27η θέση με 1:09.34. Η Αγχαραντ Εβανς από τη Μεγάλη Βρετανία πρώτευσε με ρεκόρ αγώνων, 1:05.45.

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