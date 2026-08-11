Λίζα Ιτόγια: Η διεθνής μπασκετμπολίστρια ξέσπασε κατά των ρατσιστών – «Μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε» (photo)

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Μήνυμα κατά του ρατσισμού έστειλε η 16χρονη διεθνής μπασκετμπολίστρια του Παναθλητικού Συκεών, Λίζα Ιτόγια, που αγωνίζεται με την Εθνική Κορασίδων στο EuroBasket U16 Β‘ Κατηγορίας στα Ιωάννινα.

Με αφορμή ρατσιστικά σχόλια που δέχεται, η νεαρή γκαρντ έδωσε -μέσω Story που «ανέβασε» στο Instagram- τη δική της απάντηση, τονίζοντας πως «μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε».

Αναλυτικά όσα ανέφερε στο Story της:

«Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλώς και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου.

Είμαι Ελληνονιγηριανή. Θα μπορούσα να βρίσκομαι τώρα στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου.

Οπότε ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι απλώς και μόνο επειδή κυνηγά το όνειρό του. Μπορείτε να με κρίνετε, μπορείτε να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε.

Θα συνεχίσω να δουλεύω. Θα συνεχίσω να παλεύω. Θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνια. Γιατί έχω τον Θεό στο πλευρό μου. Και με τον Θεό δίπλα μου, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει».

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