Εκτροχιασμός βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στον σιδηροδρομικό σταθμό Ειδομένης

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Βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε πετρέλαιο εκτροχιάστηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ειδομένης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 14:30 και για την πυρασφάλεια άμεσα μετέβησαν στο σημείο δυο πυροσβέστες με ένα όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ή υπερχείλιση ή διαφυγή καυσίμου. Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς.

Η πυροσβεστική παραμένει στο σημείο, έως ότου η εταιρεία μεριμνήσει για τις ενέργειες επαναφοράς του βαγονιού στις ράγες.

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