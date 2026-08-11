Φωτιά στο 1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδας

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Αρτέμιδα για φωτιά που εκδηλώθηκε στο 1ο Γυμνάσιο της περιοχής.
Σύμφωνα με ενημέρωση από τον δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος η φωτιά εκδηλώθηκε στην οροφή του κτιρίου.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Πολιτική Προστασία του Δήμου, εθελοντές καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
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