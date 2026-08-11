Από τον Όμηρο στον Νόλαν: Πώς υποδέχθηκαν οι Έλληνες την «Οδύσσεια» – Τι αποκαλύπτει η έρευνα της Κάπα Research

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Θετική η υποδοχή της ταινίας από τους Έλληνες θεατές. 79% θεωρεί ότι ενισχύει τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας, ενώ 75% βλέπει όφελος για τον τουρισμό. Διχασμός για τη Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραία Ελένη και προβληματισμός για το πόσο ελεύθερη μπορεί να είναι μια σύγχρονη διασκευή του Ομήρου.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα κινηματογραφικό γεγονός. Η πολυαναμενόμενη παραγωγή έχει ήδη μετατραπεί σε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης στην Ελλάδα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον Όμηρο, την αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά και το διαχρονικό ερώτημα για το πώς μπορεί να μεταφερθεί η πολιτιστική κληρονομιά στη σύγχρονη εποχή.

Αυτό προκύπτει από νέα πανελλαδική έρευνα της Κάπα Research, η οποία καταγράφει τις απόψεις τόσο όσων έχουν παρακολουθήσει την ταινία όσο και εκείνων που δεν την έχουν ακόμη δει.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 31 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2026, σε δείγμα 1.575 ενηλίκων από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Μεταξύ των συμμετεχόντων, 238 είχαν ήδη παρακολουθήσει την «Οδύσσεια». Το μέγιστο στατιστικό σφάλμα για το σύνολο του δείγματος είναι 3%, με διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

Εννέα στους δέκα έχουν ακούσει για την ταινία

Η αναγνωρισιμότητα της «Οδύσσειας» βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Το 41% των πολιτών δηλώνει ότι γνωρίζει αρκετά για την ταινία, ενώ το 49% έχει ακούσει τουλάχιστον κάτι σχετικά με αυτήν. Μόλις το 9% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα.

Η παραγωγή έχει καταφέρει, παράλληλα, να περάσει στη δημόσια συζήτηση. Σχεδόν ένας στους δύο ερωτηθέντες, συγκεκριμένα το 48%, έχει ήδη συζητήσει για την ταινία.

Το ενδιαφέρον είναι ακόμη μεγαλύτερο μεταξύ όσων την έχουν δει, καθώς εκεί το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 84%. Ακόμη και στους μη θεατές, ωστόσο, η συζήτηση γύρω από την ταινία παραμένει έντονη, καθώς αγγίζει το 42%.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποτελεί ισχυρό «χαρτί»

Το όνομα του σκηνοθέτη φαίνεται να αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που ενισχύουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Στο σύνολο της κοινής γνώμης, ο Κρίστοφερ Νόλαν συγκεντρώνει θετικές γνώμες από το 64%. Στους ανθρώπους που έχουν ήδη παρακολουθήσει την «Οδύσσεια», το ποσοστό ανεβαίνει στο εντυπωσιακό 90%.

Η διαφορά αυτή συνδέεται πιθανότατα και με το γεγονός ότι οι θεατές που επιλέγουν να δουν πρώτοι μια νέα ταινία του Νόλαν είναι συχνά εκείνοι που γνωρίζουν ήδη και εκτιμούν το έργο του.

Επτά στους δέκα θεατές αξιολογούν θετικά την «Οδύσσεια»

Η γενική αποτίμηση της ταινίας από όσους την παρακολούθησαν είναι θετική.

Το 35% τη χαρακτηρίζει «πολύ καλή» και το 36% «αρκετά καλή». Έτσι, το συνολικό ποσοστό θετικής αξιολόγησης φτάνει το 71%.

Μέτρια άποψη έχει το 20%, ενώ περίπου 8% εκφράζει αρνητική αξιολόγηση.

Η συναισθηματική αντίδραση των θεατών μετά την προβολή κινείται επίσης κυρίως προς τη θετική πλευρά. Το 45% αναφέρει ότι ένιωσε ικανοποίηση, ενώ το 18% δηλώνει ενθουσιασμό ή δέος. Ένα 3% αισθάνθηκε υπερηφάνεια.

Στον αντίποδα, το 9% έφυγε από την αίθουσα απογοητευμένο, το ίδιο ποσοστό δήλωσε σκεπτικισμό, ενώ το 2% ένιωσε οργή ή θυμό. Ένα 11% παρέμεινε αδιάφορο.

Τα οπτικά εφέ στην κορυφή – Η μεταφορά του Ομήρου στο χαμηλότερο σημείο

Αν κάτι φαίνεται να κερδίζει ξεκάθαρα το ελληνικό κοινό, αυτό είναι η τεχνική και οπτική αρτιότητα της παραγωγής.

Τα οπτικά εφέ και η φωτογραφία συγκεντρώνουν 86% θετικών αξιολογήσεων. Πολύ κοντά βρίσκονται οι ερμηνείες του Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα και της Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπης, με 85%.

Η μουσική αποσπά θετικές κρίσεις από το 82%, η σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν από το 81%, ενώ η αναπαράσταση του ελληνικού τοπίου αξιολογείται θετικά από το 78%.

Χαμηλότερα βρίσκεται το σενάριο και η πλοκή, με 63%.

Το στοιχείο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη επιφύλαξη είναι, ωστόσο, η ίδια η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους. Μόλις το 48% των θεατών την αξιολογεί θετικά.

Το εύρημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι το ελληνικό κοινό μπορεί να αποδέχεται την κινηματογραφική προσέγγιση, παραμένει όμως περισσότερο απαιτητικό όταν πρόκειται για την απόδοση ενός έργου που αποτελεί μέρος της πολιτιστικής του παράδοσης.

Η ταινία ως «διαβατήριο» για την Ελλάδα στο εξωτερικό

Η μεγαλύτερη ίσως θετική επίδραση που αποδίδουν οι θεατές στην «Οδύσσεια» δεν αφορά το ίδιο το κινηματογραφικό αποτέλεσμα, αλλά την εικόνα της Ελλάδας διεθνώς.

Το 79% όσων έχουν δει την ταινία θεωρεί ότι η παραγωγή αποτελεί σημαντική προβολή της Ελλάδας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.

Παράλληλα, το 75% εκτιμά ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τον ελληνικό τουρισμό.

Η αντίληψη αυτή δεν περιορίζεται στην τουριστική προβολή. Το 72% των θεατών θεωρεί ότι η ταινία μπορεί να φέρει τις νεότερες γενιές πιο κοντά στην αρχαία ελληνική γραμματεία.

Ο Όμηρος επέστρεψε στις οικογενειακές συζητήσεις

Για το 36% των θεατών, η ταινία αποτέλεσε αφορμή για συζήτηση γύρω από τον Όμηρο με τα παιδιά ή την οικογένεια.

Ένα 31% μπήκε στη διαδικασία να αναζητήσει τις διαφορές ανάμεσα στην κινηματογραφική εκδοχή και το πρωτότυπο έργο.

Παράλληλα, το 27% αναζήτησε περισσότερες πληροφορίες για τον Όμηρο, την «Οδύσσεια» και την «Ιλιάδα».

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 11% δήλωσε πως παρακινήθηκε να διαβάσει ξανά από την αρχή ένα από τα δύο ομηρικά έπη.

Με άλλα λόγια, για ένα μέρος του κοινού η κινηματογραφική μεταφορά λειτούργησε ως αφετηρία για μια νέα επαφή με τα πρωτότυπα έργα.

Διχασμός για τη Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραία Ελένη

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία της παραγωγής.

Στο σύνολο των πολιτών, το 23% θεωρεί θετική την επιλογή, ενώ άλλο ένα 23% κρατά ουδέτερη στάση, θεωρώντας ότι η καταγωγή της ηθοποιού δεν θα πρέπει να επηρεάζει την αξιολόγηση του ρόλου.

Αντίθετα, το 46% εκφράζει αρνητική άποψη, ενώ το 7% δεν παίρνει θέση.

Η εικόνα αλλάζει αισθητά μεταξύ των θεατών. Εκεί, το 33% αξιολογεί θετικά την επιλογή και το 29% ουδέτερα. Έτσι, το συνολικό ποσοστό θετικής ή ουδέτερης στάσης φτάνει το 62%, ενώ αρνητικά τοποθετείται το 38%.

Καλλιτεχνική ελευθερία ή σεβασμός στο πρωτότυπο;

Η συζήτηση για την «Οδύσσεια» αγγίζει τελικά ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα: Πόσο ελεύθερος πρέπει να είναι ένας σύγχρονος καλλιτέχνης όταν επιχειρεί να μεταφέρει την αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία στο σήμερα;

Η πλειοψηφία των πολιτών εμφανίζεται σχετικά ανοιχτή στις νέες προσεγγίσεις. Το 57% συμφωνεί να δημιουργούνται ταινίες βασισμένες στην αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία ακόμη και όταν διαφοροποιούνται από το πρωτότυπο. Το 29% διαφωνεί.

Όταν όμως τίθεται το δίλημμα μεταξύ καλλιτεχνικής ελευθερίας και πιστής απόδοσης του αρχικού κειμένου, η κοινωνία εμφανίζεται σχεδόν διχασμένη.

Το 40% θεωρεί σημαντικότερη την ελευθερία του σκηνοθέτη, ενώ το 39% προτιμά την πιστή τήρηση του κειμένου. Το 19% δεν παίρνει σαφή θέση.

Η διαφορά ανάμεσα σε θεατές και μη θεατές είναι και εδώ αξιοσημείωτη: Στους πρώτους η αποδοχή της καλλιτεχνικής ελευθερίας φτάνει το 57%, ενώ στους δεύτερους περιορίζεται στο 37%.

Θετική προβολή, αλλά και ανησυχία για την πολιτιστική κληρονομιά

Παρά τη συνολικά θετική στάση απέναντι στην ταινία, ένα τμήμα της κοινής γνώμης εκφράζει σαφείς επιφυλάξεις.

Το 26% συμφωνεί ότι η «Οδύσσεια» προσβάλλει την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό, ενώ το 23% θεωρεί ότι αλλοιώνει το νόημα και τον χαρακτήρα του ομηρικού έπους.

Τα στοιχεία συνθέτουν έτσι μια εικόνα που δεν είναι μονοδιάστατη. Το ελληνικό κοινό φαίνεται να αναγνωρίζει στην παραγωγή μια σημαντική ευκαιρία για τη διεθνή προβολή της χώρας και την ανανέωση του ενδιαφέροντος για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ταυτόχρονα όμως ζητά από τους σύγχρονους δημιουργούς να αντιμετωπίζουν αυτή την κληρονομιά με σεβασμό.

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